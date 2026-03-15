Tragiczny wypadek na S1 w Katowicach. Nie żyje 23-letni mężczyzna

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, 14 marca, około godziny 17:00 na drodze ekspresowej S1 w Katowicach, na odcinku prowadzącym w stronę Tychów. Na miejscu zginął 23-letni mężczyzna.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, młody kierowca poruszał się swoim samochodem w kierunku Tychów. Na jednym z odcinków katowickiej części trasy zatrzymał pojazd, prawdopodobnie z powodu nagłej awarii.

Po zatrzymaniu samochodu 23-latek opuścił pojazd. Wtedy doszło do dramatycznego zdarzenia – mężczyzna został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli reanimację poszkodowanego, jednak mimo ich wysiłków nie udało się przywrócić funkcji życiowych.

Jak przekazał podkom. Dominik Michalik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, mężczyzna po opuszczeniu pojazdu został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Niestety, pomimo natychmiastowej pomocy udzielonej przez służby ratunkowe jego życia nie udało się uratować.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia w galerii poniżej.

9

Na miejscu pracowała policja i prokurator

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci z katowickiej drogówki oraz technicy kryminalistyki. Czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora.

Śledczy zabezpieczali ślady i zbierali informacje, które pomogą ustalić dokładny przebieg wypadku. Na tym etapie nie są jeszcze znane wszystkie szczegóły zdarzenia.

Według nieoficjalnych informacji w samochodzie 23-latka mogło znajdować się dziecko. Miało ono pozostać w pojeździe i nic mu się nie stało.

Funkcjonariusze ustalają teraz m.in. kto prowadził samochód, który potrącił mężczyznę, a także czy kierujący był trzeźwy. Sprawdzane są również dokładne okoliczności zatrzymania auta na trasie.

W czasie prowadzenia czynności ruch na drodze nie był znacząco utrudniony – działania służb odbywały się poza główną jezdnią. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność na drogach ekspresowych oraz o zachowanie rozwagi w przypadku awarii pojazdu.