Dziwaczek jalapa to niesamowity kwiat, który warto mieć w swoim ogrodzie. Jest przepiękny, łatwy w uprawie i kwitnie przez całe lato w różnych barwach. Niekiedy jeden kwiat ma dwa kolory płatków. Dziwaczki fascynują ogrodników i miłośników swoimi niezwykłymi właściwościami. Każdy, pojedynczy kwiat otwiera się dopiero wieczorem lub w nocy, obłędnie pachnie i żyje tylko jeden dzień. W jego miejsce pojawia się kolejny. Jak dbać o dziwaczki?

Dziwaczek. Kwiat, który świeci w nocy. Wystarczy, że podlejesz go tą domową odżywką, a będzie kwitł jak szalony

Dziwaczki wysiewa się w marcu w ciepłym inspekcie. Następnie kwiaty się pikuje, w maju wysadza na stałe miejsce. W maju można także wysiać nasiona bezpośrednio do gruntu, ale takie rośliny kwitną później. Jeśli nie mamy możliwości przygotowania rozsady dziwaczków, możemy kupić gotowe sadzonki i także posadzić je w maju, a nawet w czerwcu. Bardzo często dziwaczek raz posadzony w ogrodzie, pojawia się w nim każdego roku, ponieważ sam się rozsiewa, przez co bywa także inwazyjny. Dziwaczek to niewymagająca roślina ogrodowa, z którą poradzi sobie każdy. Jedyne czego potrzebują dziwaczki to słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisko oraz żyzna i lekko wilgotna ziemia. Kwiaty przyjmą się także w półcieniu. Nie wolno zapominać o regularnym podlewaniu. Jeśli chcemy, żeby obficie kwitły, warto systematycznie zasilać je nawozami do roślin kwitnących. Taką odżywkę możemy zrobić sami. Roślinom do kwitnienia, potrzebne są dwa ważne składniki odżywcze — fosfor i potas, które znajdują się np. w skórkach bananów. To właśnie fosfor sprawia, że rośliny obficie kwitną, a potas wzmacnia je i chroni przed chorobami. Żeby zrobić domów nawóz, wystarczy drobno pokroić skórki od bananów, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu. Odżywka sprawdzi się także w przypadku innych kwiatów doniczkowych i ogrodowych.

