i Autor: Shutterstock

Auto zimą

Wlewam 1 szklankę do wody i spryskuję zamarznięte szyby w aucie. W 3 sekundy są gotowe do jazdy i to bez skrobania. Sposób na zamarznięte szyby w samochodzie

Zamarznięte szyby w samochodzie to częsty problemy kierowców w okresie zimowych. Często zmagamy się z tym o poranku, kiedy musimy szybko jechać do pracy, a uniemożliwia nam to szron na przedniej szybie auta. Zamiast tracić czas na skrobanie, przygotowuję spray do rozmrażania szyb w samochodzie. Wlewam 1 szklankę do wody i spryskuję tym szyby. W 3 sekundy auto jest gotowe do jazdy.