Podczas kiszenia ogórków o tym zapominamy, a to dzięki temu są twarde i chrupiące niczym paluszki. Jedna rzecz może odmienić smak. Kiszenie ogórków

Podczas kiszenia ogórków o tym zapominamy, a to dzięki temu są twarde i chrupiące

Lato to niewątpliwie czas kiszenia ogórków. Te kwaśne przysmaki królują potem w naszej kuchni w okresie jesieni i zimy. I raczej to nikogo nie dziwi, gdyż warzywa w takie postaci są nie tylko przepyszne, ale też bardzo zdrowe. Zwierają probiotyki, witaminy, minerały i antyoksydanty, dzięki czemu mogą przynieść wiele korzyści dla zdrowia. Każdy z ans ma swój własny sposób na kiszenie ogórków. Oczywiście kluczowa w tym procesie jest zalewa, ale niezwykle ważne jest także to, jak przygotowujemy ogórki do kiszenia. Otóż wiele z nas pomija bardzo ważny etap, który ma duży wpływ na ich kruchość. Chodzi o namaczanie ogórków przed umieszczeniem ich w słoikach. To właśnie ono wpływa na ostateczną jakość i smak kiszonych ogórków. Dlaczego?

Namaczanie ogórków przed kiszeniem. Dlaczego to ważne?

Namaczanie ogórków przed kiszeniem to etap, który często pomijamy, a jest naprawdę istotny jeśli zależy nam, aby były one jędrne. Oczywiście faktem jest, że namaczanie pomaga usunąć z powierzchni ogórków ziemię, kurz i inne zanieczyszczenia. Jednak ta czynność ma jeszcze wiele innych zalet. Przede wszystkim ogórki, które nasiąkną wodą przed kiszeniem, lepiej utrzymają swoją strukturę podczas procesu fermentacji. Namaczanie pozwala im odzyskać jędrność i chrupkość. Co więcej, kiedy ogórki poleżą w wodzie, usuwane są z nich związki odpowiedzialne za ich gorzki smak. I ostatecznie namoczone ogórki łatwiej poddają się procesowi fermentacji, ponieważ są bardziej podatne na działanie bakterii kwasu mlekowego.

Jak namaczać ogórki przed kiszeniem?

Jak prawidłowo namaczać ogórki przed kiszeniem, aby potem były chrupiące i twarde? Tu należy trzymać się tych kilku zasad:

Użyj zimnej lub lodowatej wręcz wody.

Optymalny czas namaczania to 1-3 godziny. Dłuższe namaczanie może spowodować, że ogórki staną się zbyt miękkie.

Warto wymienić wodę w trakcie namaczania, aby usunąć zanieczyszczenia i gorzkie związki.

Możesz dodać do wody łyżkę soli lub octu, co pomoże w oczyszczeniu ogórków.