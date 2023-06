Najzdrowsze warzywo świata rośnie w Polsce. To Święty Graal zdrowego odżywiania. Kto powinien je jeść?

W pościeli o takim kolorze śnią się same koszmary. To najgorsza z możliwych opcji. Organizm walczy o przetrwanie, a zła energia wpływa na jego sny

Najzdrowsze warzywa na świecie. Dlaczego są tak ważne w naszej diecie?

Naukowcy już od lat biją na alarm, wiele osób spożywa dziennie za mało warzyw, a to właśnie one powinny stanowić podstawę naszej diety. Warzywa zawierają potrzebne na składniki mineralne oraz witaminy. Zapobiegają niedoborom, a nawet hamują rozwój wiele chorób. Wiele warzyw ma działanie antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. Za najzdrowsze warzywa uznaje się pietruszkę (duża zawartość witaminy C, potasu, żelaza, kwasu foliowego i beta-karotenu), buraki (żelazo, potas, kobalt, kwas foliowy, błonnik pokarmowy, witaminy C i witamin z grupy B) oraz szpinak (witamina C, żelazo, magnez, wapń, błonni, beta-karoten oraz witamina A, B6 i K).

Zobacz także: Absolutnie najlepszy oprysk na mszyce na pomidorach. Ekologiczna mikstura wytępi je w 15 minut. Domowy sposób na mszyce za 10 zł

To najzdrowsze warzywo na świecie. Rośnie w Polsce

Według naukowców Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) najzdrowszym warzywem na świecie jest rukiew wodna. Jest to gatunek rośliny należący do rodziny kapustowatych, inaczej nazywana także rzeżuchą wodną. Roślina na występuje w Polsce. Zawiera ona: witaminę A i C, potas, jod, żelazo, olejki eteryczne. Dodatkowo wykazuje właściwości oczyszczające, moczopędne,oraz antyoksydacyjne. Powinny po nią sięgać osoby cierpiące z powodu chorób nerek, nadwagi, otyłości i dolegliwości przewodu pokarmowego.

i Autor: Shutterstock

Sonda Gdzie kupujesz owoce i warzywa? Na lokalnym targu W markecie Różnie