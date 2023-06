Chcesz się pozbyć ślimaków z tarasu i ogródka? Uważaj na ten śmiertelnie niebezpieczny środek na ślimaki. Jest silnie trujący nawet dla ludzi

Jak się pozbyć ślimaków? Uważaj na te preparaty - mogą być śmiertelnie niebezpieczne

Nieproszeni goście w ogrodzie lub na tarasie w postaci wszędobylskich ślimaków potrafią napsuć wiele krwi. Pozostawiają po sobie wszechobecny śluz, niszczą i zjadają roślin doprowadzając do ich obumarcia. Wiele osób poszukuje skutecznych sposobów na odstraszanie ślimaków. W internecie można znaleźć wiele porad dotyczących naturalnych środków ślimakobójczych. Dużą popularnością cieszą się jednak nadal kupne preparaty, które nie zawsze są bezpieczne. Jednym z najpopularniejszych sposób na pozbycie się ślimaków są niebieskie granulki. Wabią one ślimaki kolorem oraz zapachem, a następnie je zabijają. Najczęściej niebeskie granulki rozsypuje się wzdłuż ogrodzeń i siatki tak, by nie dopuścić do wchodzenia ślimaków na teren ogrodu lub działki. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie spraw, że są one bardzo niebezpieczne również dla domowych zwierząt, a nawet ludzi.

Niebieskie granulki na ślimaki. Śmiertelne niebezpieczeństwo

Niebieskie granulki na ślimaki posiadają w swoim składzie silną truciznę, jaką jest metaldehyd. Jest ona bardzo niebezpieczna dla zwierząt domowych, w tym dla kotów i psów. Zatruwa ośrodkowy układ nerwowy i w skrajnych przypadkach może zakończyć się śmiercią zwierzęcia. Trutka na ślimaki może też być niebezpieczna dla ludzi. W przypadku jej połknięcia może doprowadzić do śmiertelnego zatrucia.

