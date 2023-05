Fachowy sposób na pozbycie się ślimaków z ogrodu. Korzystają z niego profesjonalni ogrodnicy. Wystarczy popularny owoc, a ślimaki będą omijać Twoje grządki

Dom pachnący latem. Jakie perfumy do wnętrz wybrać, by otulić się miłością i przyciągnąć szczęście. Ten zapach rozpyli dobra aurę i będzie sprzyjał domownikom

Jak się pozbyć ślimaków z ogrodu?

Ślimaki to jedne z najpopularniejszych szkodników, jakie można znaleźć w ogrodzie. Uprawa warzyw i owoców przyciąga je do grządek. a pozbycie się ich nierzadko wymaga czasu i cierpliwości. Ślimaki lubią wilgoć i ciemność, dlatego też jeżeli masz w swoim ogródku ciemnie i wilgotne miejsca to zadomowią się ona prawdopodobnie tam. Najchętniej przyciąga je uprawa sałaty i kapusty. To ulubione przysmaki ślimaków. Warto jednak wiedzieć, że ślimaki nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla roślin, uwielbiają jednak podgryzać liście (co w konsekwencji może doprowadzić do obumarcia rośliny) i wszędzie zostawiają swój śluz. Okazuje się jednak, że jest pewien domowy sposób, by pozbyć się ślimaków z ogrodu.

Zrób to, a ślimaki znikną z ogrodu. Wystarczy jeden owoc

Jak podaje gazeta.pl ślimaki uwielbiają zapach jednego z popularnych owoców. Chodzi o grejpfrut. Wystarczy, że położyć na glebie skórki grejpfruta, a ślimaki zbiorą się w tym miejscach. Pozwoli Ci to wynieść mięczaki ze swojej posesji. Lepiej wynieść je dostatecznie daleko, aby nie wróciły na Twoje grządki.

Jak się pozbyć ślimaków z ogrodu. Zablokuj im drogę

Istnieją naturalne pułapki, które sprawią, że ślimaki nie przejdą do Twoich grządek. Mięczaki te nie radzą sobie z sypkim podłożem i nie potrafią przez nie przejść. Wystarczy, że zmieszasz piasek z popiołem lub trocinami i rozsypiesz go wokół grządek. W ten sposób skutecznie zablokujesz ślimakom drogę do Twoich sadzonek.

