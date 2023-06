Jak odstraszyć szpaki z czereśni i i wiśni? Naturalny sposób, który sprawi, że szpaki stracą zainteresowanie Twoimi drzewkami. Ten patent stosują nawet profesjonalni sadownicy

Wakacyjny poradnik językowy. W Grecji nie pokazuj tego gestu, a we Włoszech nie zamawiaj „latte”. Sprawdź też, jak wygląda hiszpańskie „besos"

Jak odstraszyć szpaki z sadu?

Małe, niepozorne ptaki potrafią wyrządzić ogromne szkody w sodzie lub ogrodzie. Wystarczy dosłownie kilka chwil, a szpaki są w stanie splądrować całe drzewko owocowe. Ptaki te najbardziej lubią czereśnie, wiśnie, jabłka, śliwki oraz porzeczki. Całkowite pozbycie się szpaków z ogrodu może być bardzo trudne, ale są skutecznie sposoby, które uratują Twoje zbiory i znacząco zredukują obecność tych ptaków. Jednym z najpopularniejszych sposobów na zabezpieczenie owoców przez atakiem szpaków są siatki ochronne. Montując je wokół drzew owocowych skutecznie ograniczysz szpakom dostęp do owoców. Bywa jednak, że szpak nadal potrafią znaleźć drogę do przysmaków. Szpaki nie przepadają za wodą. Niektórzy rekomendują, by opryskiwać je z pistoletów na wodę. Pamiętaj, że szpaki w Polsce są pod ochronną i nie wolno im robić krzywdy.

Zobacz również: Nieziemsko skuteczny proszek, działa niczym oprysk na mrówki w ogrodzie. Wydasz 2 zł, a mrówki wyniosą się i nie wrócą

Profesjonalny patent na szpaki. W ten sposób radzą sobie sadownicy

Skurcznym (ale i czasochłonnym) sposobem na szpaki jest posadzenie w pobliżu drzew owocowych morwy. Ptaki ją uwielbiają i stanowi ona jedną z ich ulubionych przekąsek. Posadź morwę w pobliżu drzew owocowych, a przekonasz się, że szpaki stracą zainteresowanie Twoimi czereśniami i wiśniami.

Sonda Masz drzewa owocowe w swoim ogrodzie? Tak Nie