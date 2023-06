Wyborny oprysk na mączniaka. Dzięki tej organicznej mieszance zwalczysz groźną chorobę roślin. Jest bezpieczny dla pszczół, a rozprawia się z mączniakiem w try miga

Te kwiaty kwitną całe lato. Które rośliny posadzić w czerwcu, żeby cieszyć się ogordem aż do jesieni?

Jak przepędzić ptaki z balkonu? Umyj tym balkon, a ptaki przestaną przestaną być problemem. Sprytny trik na mycie balustrady balkonowej, by pozbyć się zanieczyszczeń i niechcianych gości

Spis treści

Jak wygląda mączniak prawdziwy i jakie rośliny atakuje?

Mączniak prawdziwy to rodzaj choroby grzybowej. Jego najbardziej charakterystycznym objawem jest biały lub jasnoszary nalot na liściach (czasem atakuje również łodygi). Zakażone rośliny wyglądają niczym oprószone mąką, stąd też jego nazwa. Początkowo występuje sporadycznie, by z czasem obejmować coraz większą powierzchnię. Liście i łodygi zainfekowane mączniakiem zamierają. Choroba ta atakuje przede wszystkim roże floksy oraz agrest, ale nie gardzi również innymi gatunkami. Można ją znaleźć również na ogórkach, marchwi, a nawet na jabłoniach.

Zobacz również: Organiczny nawóz na borówkę amerykańską. Za 4 zł przygotujesz lepszy nawóz niż ten ze sklepów. Borówka obsypie soczystymi owocami

Naturalne sposoby na mączniaka

Zanim pójdziesz do sklepu szukać chemicznych preparatów to wypróbuj najpierw domowe sposoby. Specjalistycznie środki są skuteczne ale duża zawartość chemii może zaszkodzić środowisku w Twoim ogrodzie. W przypadku roślin użytkowych chemikalia mogą przeniknąć do owoców i na nasze stoły, a w przypadku roślin ozdobnych mogą zatruć pszczoły w ogrodzie.

Organiczny oprysk na mączniaka. Wywar ze skrzypu polnego

Jednym z prostszych sposobów walki z mączniakiem jest wywar ze skrzypu polnego. Przygotuj świeże lub suszone ziele i zaleją ją zimną wodą w proporcjach: 1 kg świeżego skrzypu polnego lub 200 gramów suszy na 10 litrów wody. Całość gotuj na małym ogniu przez 30 minut. Tak przygotowany wywar rozcieńcz z wodą w stosunku 1:4 i opryskaj nim rośliny. Oprysk stosuj raz na kilka dni przez około 2 tygodnie.

Organiczny oprysk na mączniaka. Oprysk z czosnku

Inną skuteczną metodą walki z mączniakiem jest oprysk z czosnku. Zmielone ząbki czosnku zalej wodą. Należy zachować odpowiednie proporcje: 200 gramów czosnku na 10 litrów wody. Wywar odstaw w chłodne i ciemne miejsce na około 4 dni. Następnie odcedź i tak przygotowaną mieszanką opryskaj rośliny. Pamiętaj, by opryski stosować wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słonce nie jest już najmocniejsze. W innym razie możesz dodatkowo popalić liście roślin.

Sonda Stosujesz ekologiczne sposoby do walki ze szkodnikami w ogrodzie? Tylko i wyłącznie naturalne i domowe sposoby Różnie Nie, wolę chemiczne preparaty, które na pewno zadziałają