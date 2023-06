Organiczny nawóz na borówkę amerykańską. Za 4 zł przygotujesz lepszy nawóz niż ten ze sklepów. Borówka obsypie soczystymi owocami

Dlaczego warto spożywać borówkę amerykańską?

Borówka amerykańska to źródło wielu witamin i minerałów. Należy ona do grupy owoców, które warto mieć w zbilansowej i zdrowej diecie. Bogata jest w wiele witamin, które chronią nasz organizm przez chorobami. Borówka amerykańska przeciwdziała powstawaniu komórek nowotworowych, zapobiega marskości wątroby, poprawia wzrok, pozytywnie wpływa na pamięć i chroni przed rozwojem Alzheimera. Dodatkowo poprawia kondycję skóry, włosów i paznokcie oraz normalizuje cieśnienie tętnicze. Jest również źródłem antyoksydantów i hamuje procesy starzenia się skóry.

Zobacz także: Najpiękniejszy kwiat na lato. Zacznie kwitnąć w lipcu i skończy dopiero jesienią. Zachwyci Cię bujnym kwiatostanem i pięknym zapachem

Naturalny nawóz na borówkę amerykańską. Dzięki tej mieszańce owoce będzie jeszcze smaczniejsze

Jeżeli masz w swim ogrodzie krzewy borówki amerykańskiej i zastanawiasz się czym i jak je nawozić to możesz przetestować domowej roboty mieszankę. Przygotuj organiczny nawóz z czerstwego chleba oraz wody. Do wiadra wrzuć około 1,5 starego chleba (możesz wykorzystać również białe bułki oraz pokruszone krakersy) i całość zalej wodą. Przygotowany roztwór odstaw na kilka dni w ciepłe miejsce. Raz dziennie wszystko mieszaj. Do takiej mieszkanki nie wykorzystuj pieczywa z dodatkami orzechów, cebuli lub czosnku. Mogą one negatywnie wpłynąć na rośliny. Przygotowanym nawozem podlewaj glebę pod krewami borówki amerykańskiej. Czynność powtarzaj kilka razy w czasie sezonu.

Sonda Lubisz borówki amerykańskie? Tak, mogę jeść je kilogramami Tak, ale w niewielkich ilościach Nie lubię