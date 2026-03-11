Jak skutecznie wyczyścić air fryera? Ten popularny produkt usunie zaschnięty tłuszcz w kilka minut

Frytownice beztłuszczowe to absolutny przebój, jednak ich mycie jest często sporym wyzwaniem.

Zrezygnuj z kosztownych detergentów na rzecz środka, który skutecznie wyeliminuje tłuste osady.

Poznaj niezawodną metodę, dzięki której sprzęt odzyska czystość bez konieczności długiego szorowania.

Air fryer to bezsprzeczny fenomen ostatnich lat, który całkowicie odmienił codzienne gotowanie. Urządzenia te zyskały ogromne uznanie, stając się wielofunkcyjnym sprzętem w wielu gospodarstwach domowych. Pozwalają na przygotowanie chrupiących frytek rodem z najlepszych lokali, a także idealnie wypieczonych mięs i warzyw. Konsumenci chętnie wykorzystują je do szykowania śniadań, głównych dań, a nawet słodkich wypieków. Błyskawiczne działanie, intuicyjna obsługa oraz redukcja używanego oleju powodują, że sprzęt ten skutecznie wypiera klasyczne patelnie i piekarniki. Mimo wielu zalet, intensywna cyrkulacja gorącego powietrza sprawia, że resztki jedzenia i tłuszcz mocno osadzają się wewnątrz pojemnika. Użytkownicy często głowią się, jak precyzyjnie usunąć te zabrudzenia. Choć pierwszą myślą jest użycie silnej chemii, istnieje o wiele tańsze i bardziej efektywne rozwiązanie tego problemu.

Czyszczenie air fryera: ten prosty trik skutecznie usunie tłuszcz

Używanie chemicznych preparatów we wnętrzu air fryera bywa ryzykowne, gdyż pojemnik ma ciągły kontakt z przygotowywaną żywnością. Idealnym zamiennikiem dla drogich płynów jest zwykła tabletka do zmywarki, która perfekcyjnie radzi sobie z zaschniętym brudem i przypaleniami. Procedura czyszczenia nie wymaga żadnego wysiłku. Szufladę urządzenia wystarczy zanurzyć w naczyniu z ciepłą wodą. Następnie dodajemy ćwiartkę kapsułki (lub połowę przy wyjątkowo uporczywych osadach) i odczekujemy około dziesięciu minut. Taka kąpiel bez problemu rozpuści zalegający tłuszcz. Na sam koniec wyjmujemy kosz i dokładnie płuczemy go pod kranem, a sprzęt odzyska swój pierwotny blask.