Zrób to z bębnem pralki zanim nastawisz pranie zasłon, a nie będziesz musiała ich prasować. Tkanina będzie gładka bez zagnieceń. Pranie zasłon, aby się nie gniotły

Pranie zasłon to często uciążliwe zadanie, zwłaszcza gdy myślimy o późniejszym prasowaniu.

Istnieje prosty trik z pralką, który sprawi, że zasłony będą wyglądać idealnie bez użycia żelazka.

Odkryj sekret, jak prać zasłony, aby uniknąć zagnieceń i zaoszczędzić czas.

Dowiedz się, co zrobić z bębnem pralki, by cieszyć się gładkimi zasłonami!

Zrób to z bębnem pralki zanim nastawisz pranie zasłon, a nie będziesz musiała ich prasować

Wielkanoc tuż tuż, a to oznacza, ze w wielu polskich domach startują porządki przedświąteczne. Jedną z pierwszych czynności, za które się zabieramy podczas wiosennych porządków jest mycie okien, a co za tym idzie i pranie zasłon oraz firanek. I choć pranie zasłon to czynność, której co prawda nie robimy zbyt często, to potrafi dać nam w kość. Może nie samo pranie, ale prasowanie materiału o tak dużych wymiarach jest wymagającym zajęciem. Dlatego warto zastosować się do kilku zasad prania zasłon w pralce, a będą nie tylko czyste, ale też bez zagnieceń. Dzięki temu prasowanie ich będzie łatwiejsze lub nawet i niekonieczne. Niezwykle ważną zasadą prania zasłon bez prasowania jest to, aby nie pakować bębna do pełna. Jeśli chcesz uprać zasłony bez konieczności prasowania, wykorzystaj jedynie 1/3 pojemności bębna. Prościej mówiąc - w przypadku, gdy zasłony są dużych rozmiarów, pierz je pojedynczo. Warto też powiesić je na karniszu, gdy są jeszcze lekko wilgotne, a każde widoczne zagniecenie spryskać wodą i wysuszyć suszarką do włosów.

Jak prać zasłony w pralce, aby się nie pogniotły?

Przestrzegając kilku zasad prania zasłon w pralce, możemy skutecznie zminimalizować ilość zagnieceń na materiale. Przede wszystkim przed włożeniem do pralki, namocz zasłony w dużej misce lub wannie z letnią wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Jeśli zauważyłaś, że tkanina pożółkła to dodaj też 3 łyżki sody. Po 2 godzinach wyciśnij z materiału wodę i włóż zasłony do bębna. Ustaw pralkę na pranie delikatne z wirowaniem maksymalnie 400 obrotów na minutę. Zasłony powinno się prać w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Dzięki temu nie zniszczą się i nie zmechacą zbyt szybko.

7