Połóż na deskę do prasowania i zacznij prasować firanki. Będą idealnie gładkie w kilka minut. Sposób na prasowanie firan

Podczas przedświątecznych porządków wiele z nas zastanawia się, jak szybko uprasować firanki. Prawda jest taka, że jest to czynności, która wymaga od nas sporo pracy i czasu. Dlatego warto korzystać z wszelkich porad, które ułatwią prasowanie firan. Pierwszym krokiem do tego jest pranie firanek zgodnie z kilkoma zasadami. Przed wrzuceniem zabrudzonej tkaniny do pralki złóż ją w kostkę, a następnie umieść ją w specjalnym pokrowcu do prania lub poszewce małej poduszki. Pamiętaj, aby do prania używać proszków, które są przeznaczone do firan. Firanki należy prać w temperaturze 30-40 stopni Celsjusza i 400 obrotach na minutę. Jeśli chcesz uprać firanki bez konieczności prasowania, wykorzystaj maksymalnie 1/3 pojemności bębna. Taki sposób prania firan zagwarantuje, że będzie na nich znacznie mniej zagnieceń, niż przy tradycyjnej metodzie. Poza tym warto zastosować pewien trik na szybkie prasowanie. Połóż to na desce i zacznij prasować firanki. Będą idealnie gładkie w kilka minut.

Sposób na szybkie prasowanie firan

Chcesz szybko uprasować firanki? To z pewnością pomoże Ci ten trik z folią aluminiową zastosowaną podczas prasowania. Niewiele osób wie, że folię aluminiową można wykorzystać także w trakcie prasowania, co znacznie przyspieszy ten proces. Jak prasować firanki, aby nie było widać na nich zagnieceń? Wystarczy, że owiniesz deskę do prasowania folią aluminiową tak, aby jej błyszcząca część znalazła się na zewnątrz. Połóż na to materiałowy pokrowiec i gotowe - możesz chwytać za żelazko. Folia aluminiowa będzie odbijać ciepło, dzięki czemu firanki będą gładkie za jednym pociągnięciem gorącego żelazka. Jeśli materiał jest cienki, możesz złożyć go na pół i jednocześnie uprasować podwójną warstwę.