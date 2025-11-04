Rozpuść w misce z ciepłą wodą. Wybieli zszarzałe firanki i usunie z nich cały brud. Odzyskają dawny wygląd i świeżość. Sposób na wybielenie firan

Zszarzałe firanki to problem wielu domów, ale istnieją proste i bezpieczne domowe sposoby na przywrócenie im śnieżnobiałego koloru.

Odkryj skuteczną mieszankę, która wybieli firanki bez uszkadzania tkanin.

Dowiedz się, jak wybielić firanki już podczas prania w pralce i odzyskać ich świeży wygląd.

Rozpuść w misce z ciepłą wodą. Wybieli zszarzałe firanki

Chyba każdy z nas przyzna, że pranie firanek zdecydowanie najlepiej jest robić w pralce. Przede wszystkim ze względu na wygodę, ale również na fakt, że podczas prania ręcznego nigdy nie uda się dokładnie pozbyć wszystkich zanieczyszczeń. Wiele osób zastanawia się, w czym powinno się prać firanki, aby nie szarzały. Niestety na jasnej tkaninie bardzo szybko osadza się kurz, a nawet smog, przez co szybko tracą swój śnieżnobiały kolor. Jak temu zaradzić i wybielić zszarzałe firanki, aby nawet po wielu latach wyglądały jak nowe? Tu pomoże namaczanie ich w domowej mieszance, która działa niczym bezpieczny wybielacz tkanin - usunie brud, rozjaśni materiał, ale go nie uszkodzi, tak jak mogłoby się stać w przypadku stosowania silniejszych detergentów. Dlatego rozpuść te składniki w misce z ciepłą wodą i zanurz w niej brudne firany. Po praniu będą śnieżnobiałe jak kiedyś.

Wybielanie firanek domowym sposobem

Jeśli firanki są poszarzałe, to warto zastosować ten domowy sposób na ich wybielenie. Chodzi o namoczenie ich w wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego i kilku kropel płynu do mycia naczyń. Kwasek cytrynowy wspaniale wybieli firanki, a płyn skutecznie usunie z nich tłuste plamy i uporczywe zabrudzenia. Wystarczy zanurzyć tkaninę w ciepłej wodzie z dodatkiem tych dwóch składników i pozostawić na 60 minut. Po tym czasie delikatnie odsączyć i uprać w pralce. Zalecana temperatura prania firanek to 40 stopni Celsjusza. Oczywiście jest to uzależnione od materiału, z jakiego są wykonane, dlatego warto wcześniej zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na metce.

Jak wybielić firanki podczas prania ich w pralce?

Jeśli chcesz mieć idealnie śnieżnobiałe firanki, to stosuj ten domowy sposób na pranie ich w pralce z zastosowaniem sody oczyszczonej. Wsyp jedną miarkę sody oczyszczonej do szuflady na detergenty, dodaj do niej proszek do prania i nastaw pranie firanek. Po wyjęciu z bębna będą perfekcyjnie czyste i pachnące świeżością. Otóż soda oczyszczona jest znana ze swoich właściwości wybielających tkaniny, jednak jest dla nich bezpieczna. Co więcej - pozwala ona usunąć z materiału wszelkie nieprzyjemne zapachy.