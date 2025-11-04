Rozpuść w misce z ciepłą wodą. Wybieli zszarzałe firanki i usunie z nich cały brud. Odzyskają dawny wygląd i świeżość. Sposób na wybielenie firan

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-04 12:54

Chcesz skutecznie wybielić swoje poszarzałe firanki, ale boisz się, ze silne wybielacze mogą uszkodzić delikatną tkaninę? Rozpuść te składniki w misce z ciepłą wodą i zanurz w niej swoje firany na 1 godzinę. Po praniu będą śnieżnobiałe. Ten domowy sposób wybieli firanki i usunie z nich cały brud, dzięki czemu odzyskają swój dawny wygląd i świeżość.

Firanki na święta mają być białe jak śnieg. Babcine sposoby oszczędzą czas i nerwy

i

Autor: Getty Images
  • Zszarzałe firanki to problem wielu domów, ale istnieją proste i bezpieczne domowe sposoby na przywrócenie im śnieżnobiałego koloru.
  • Odkryj skuteczną mieszankę, która wybieli firanki bez uszkadzania tkanin.
  • Dowiedz się, jak wybielić firanki już podczas prania w pralce i odzyskać ich świeży wygląd.

Rozpuść w misce z ciepłą wodą. Wybieli zszarzałe firanki

Chyba każdy z nas przyzna, że pranie firanek zdecydowanie najlepiej jest robić w pralce. Przede wszystkim ze względu na wygodę, ale również na fakt, że podczas prania ręcznego nigdy nie uda się dokładnie pozbyć wszystkich zanieczyszczeń. Wiele osób zastanawia się, w czym powinno się prać firanki, aby nie szarzały. Niestety na jasnej tkaninie bardzo szybko osadza się kurz, a nawet smog, przez co szybko tracą swój śnieżnobiały kolor. Jak temu zaradzić i wybielić zszarzałe firanki, aby nawet po wielu latach wyglądały jak nowe? Tu pomoże namaczanie ich w domowej mieszance, która działa niczym bezpieczny wybielacz tkanin - usunie brud, rozjaśni materiał, ale go nie uszkodzi, tak jak mogłoby się stać w przypadku stosowania silniejszych detergentów. Dlatego rozpuść te składniki w misce z ciepłą wodą i zanurz w niej brudne firany. Po praniu będą śnieżnobiałe jak kiedyś.

Wybielanie firanek domowym sposobem

Jeśli firanki są poszarzałe, to warto zastosować ten domowy sposób na ich wybielenie. Chodzi o namoczenie ich w wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego i kilku kropel płynu do mycia naczyń. Kwasek cytrynowy wspaniale wybieli firanki, a płyn skutecznie usunie z nich tłuste plamy i uporczywe zabrudzenia. Wystarczy zanurzyć tkaninę w ciepłej wodzie z dodatkiem tych dwóch składników i pozostawić na 60 minut. Po tym czasie delikatnie odsączyć i uprać w pralce. Zalecana temperatura prania firanek to 40 stopni Celsjusza. Oczywiście jest to uzależnione od materiału, z jakiego są wykonane, dlatego warto wcześniej zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na metce.

Jak wybielić firanki podczas prania ich w pralce?

Jeśli chcesz mieć idealnie śnieżnobiałe firanki, to stosuj ten domowy sposób na pranie ich w pralce z zastosowaniem sody oczyszczonej. Wsyp jedną miarkę sody oczyszczonej do szuflady na detergenty, dodaj do niej proszek do prania i nastaw pranie firanek. Po wyjęciu z bębna będą perfekcyjnie czyste i pachnące świeżością. Otóż soda oczyszczona jest znana ze swoich właściwości wybielających tkaniny, jednak jest dla nich bezpieczna. Co więcej - pozwala ona usunąć z materiału wszelkie nieprzyjemne zapachy.

Polecany artykuł:

Wsyp 4 czubate łyżki do pralki i nastaw pranie ręczników. Wybieli je lepiej niż…
Super Express Google News
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty?
Pytanie 1 z 8
Co najlepiej dodać do prania ręczników?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBIELANIE FIRANEK