Wsyp 4 czubate łyżki do pralki i nastaw pranie ręczników. Wybieli je lepiej niż chemia. Sposób na wybielenie ręczników

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-04 5:19

Wystarczy dodać 4 czubate łyżki do każdego prania ręczników, aby je wybielić i odświeżyć bez silnych, chemicznych detergentów. Z czasem białe ręczniki szarzeją, stają się szorstkie, a do tego brzydko pachną mimo regularnego prania. Często wynika to z kilku błędów, które popełniamy piorąc te tekstylia łazienkowe. Dlatego wsyp do pralki ten produkt, a ręczniki będą śnieżnobiałe.

Ręce kobiety trzymające biały ręcznik

i

Autor: Getty Images Co dodać do prania, aby ręczniki były białe?
  • Masz problem z szarymi, szorstkimi ręcznikami, które straciły swój pierwotny blask?
  • Wystarczy wsypać 4 czubate łyżki pewnego produktu do pralki, by wybielić je lepiej niż niejeden chemiczny środek.
  • Poznaj prosty i skuteczny sposób na przywrócenie ręcznikom śnieżnobiałego koloru i miękkości – bez użycia agresywnych detergentów!

Wsyp 4 czubate łyżki do pralki i nastaw pranie ręczników. Wybieli je lepiej niż chemia

Z czasem białe ręczniki szarzeją, stają się szorstkie, przez co korzystanie z nich nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń.  Dzieje się tak najczęściej wskutek nieprawidłowego prania białych ręczników. Tu bardzo ważne jest stosowanie kilku zasad prania i odpowiednich detergentów, które pomogą utrzymać ich śnieżnobiały kolor i miękkość. W przypadku jasnych tkanin bardzo ważna jest segregacja brudnych rzeczy przed umieszczeniem ich w pralce. Jasne ręczniki pierzemy oddzielnie od reszty ubrań, czy nawet tekstyliów w intensywnych kolorach. Zdecydowanie odpuść pranie ciemnych ręczników z tymi jasnymi, gdyż mogą zafarbować. Dodatkowo, jeśli chcesz wybielić zszarzałe ręczniki to do każdego prania dodaj sody oczyszczonej. Wystarczy, że wsypiesz dosłownie 4 czubate łyżki do bębna pralki lub wymieszasz je w szufladzie z proszkiem do prania i nastawisz pralkę jak zwykle. Soda oczyszczona wybieli ręczniki lepiej niż chemia, odświeży je, a do tego nie uszkodzi tkaniny. 

Jak prać ręczniki, aby były śnieżnobiałe?

Stosowanie kilku zasad podczas prania ręczników sprawi, że będą śnieżnobiałe przez długi czas. Po pierwsze temperatura, w jakiej powinno się prać ręczniki to 60 stopni Celsjusza. Wilgoć powoduje, że stanowią one dobre środowisko do rozwoju bakterii, a w 60 stopniach giną. Z kolei nie zaleca się, aby temperatura prania była wyższa, gdyż wówczas ręczniki tracą puszystość i stają się szorstkie. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest program prania ręczników. Otóż najlepiej wybierać program, który trwa co najmniej 2 godziny, ponieważ taki czas gwarantuje, że wszelkie drobnoustroje zostaną usunięte z tkaniny. Pamiętaj, aby ręczniki prać co najmniej raz w tygodniu, aby utrzymać je w czystości. Zapomnij też o tradycyjnym płynie do płukania. Dlaczego? Niestety wbrew pozorom to właśnie on przyczynia się do tego, że ręczniki stają się szorstkie, gdyż "oblepia" ich włókna. W efekcie tkanina szarzeje i staje się nieprzyjemna w dotyku. 

Polecany artykuł:

Weź 5 zł i pędź do Action. Ręczniki będą pachnące i puszyste jak nigdy wcześnie…
Super Express Google News
Quiz od babci Krysi. Na te pytania zna odpowiedź każda gospodyni
Pytanie 1 z 10
Jaka przyprawa najlepiej wywabi tłustą plamę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE RĘCZNIKÓW
WYBIELANIE