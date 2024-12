Zalej mlekiem i zanurz popękane dłonie, a skóra będzie nawilżona i gładka. Przesuszenia i rany znikną. Domowy sposób na suche dłonie

Zalej mlekiem i zanurz popękane dłonie, a skóra będzie nawilżona i gładka

Suche dłonie to dość częsta przypadłość w okresie jesieni i zimy. Bywa nawet, że skóra na naszych dłoniach jest przesuszona do tego stopnia, że zaczyna pękać w okolicy kostek. W efekcie powstają bolesne rany. Czasami ich stan jest tak zły, że nie pomaga nawet krem nawilżający. Co zatem zrobić, aby uratować spierzchnięte i popękane dłonie? Czy istnieje skuteczny sposób na zagojenie powstałych ran i przywrócenie skórze naszych dłoni dawnego wyglądu? W takiej sytuacji pomocny może być kompres z mleka i siemienia lnianego. Do małego garnuszka wsyp 2 łyżeczki nasion siemienia lnianego i 3 łyżki mleka. Zagotuj przez kilka minut do czasu, aż mikstura będzie przypominać w konsystencji kisiel. Poczekaj do wystudzenia i zanurz w tym swoje dłonie na około 10 minut. Po tym czasie wytrzyj ręcznikiem. Siemię lniane stanowi bogate źródło kwasów tłuszczowych Omega-3, fitoestrogenów oraz witaminy E. Nasiona lnu zawierają również substancje śluzowe o właściwościach osłaniających, silnie nawilżających oraz kojących bardzo suche dłonie.

Przyczyny suchej skóry na dłoniach

Suche dłonie zimą czy jesienią dokuczają wielu osobom. Do najczęstszych przyczyn przesuszonej i pękającej skóry dłoni zalicza się: mróz, wiatr, stosowanie silnych detergentów, suche powietrze, nieprawidłowa pielęgnacja, czy odwodnienie organizmu. Przyczyną suchej skóry na dłoniach może być także częste mycie rąk, stosowanie preparatów do dezynfekcji, a także noszenie rękawiczek jednorazowych. Niestety często sucha i zaniedbana skóra zaczyna pękać i rogowacieć, a wraz z tym pojawia się ból i dyskomfort. Bywa tak, że żaden kosmetyk nie jest w stanie nam pomóc i konieczna jest wizyta u dermatologa, który wdroży specjalistyczne leczenie.