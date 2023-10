Świetny sposób na suche i spierzchnięte dłonie jesienią. Dermatolog radzi, jak o nie zadbać

Jesienna aura nie rozpieszcza dłoni – niska temperatura i wiatr doskwierają im podczas przebywania na zewnątrz, a rozpoczęcie sezonu grzewczego naraża je na działanie suchego oraz gorącego powietrza. Cienka i wrażliwa skóra dłoni, o niewielkiej ilości gruczołów łojowych jest wyjątkowo podatna na działanie czynników zewnętrznych, które naruszają jej naturalną warstwę ochronną. Objawia się to suchością, zaczerwienieniem, podrażnieniem, a nawet pękaniem naskórka, z którymi możemy się zmagać długimi tygodniami. Dobra wiadomość jest taka, że tym wszystkim problemom można łatwo zapobiec! O tym, jak dbać o dłonie jesienią mówi dr Edyta Engländer, dermatolog i ekspertka marki true™ men skin care.

Higiena rąk a zdrowa skóra

O konieczności mycia rąk i utrzymywaniu ich higieny chyba nikomu nie trzeba przypominać. Robimy to instynktownie, co najmniej kilka razy dziennie. Jednak warto wiedzieć, że może to powodować wysuszenie delikatnej skóry dłoni. Stosowanie silnie oczyszczających mydeł czy płynów na bazie alkoholu to prosty przepis na podrażnienia. Takie produkty naruszają płaszcz lipidowy skóry, który tworzy warstwę chroniącą ją przed utratą wody i czynnikami zewnętrznymi. Do mycia rąk wybierajmy więc łagodne kosmetyki, o bezzapachowej formule i wzbogacone nawilżającymi składnikami. Co ważne, skóra dłoni nie lubi ani zimnej, ani gorącej wody, dlatego należy pamiętać, aby jej temperatura była letnia – wrzątek zostawmy do rozgrzewającej, jesiennej herbaty.

Nawilżanie to podstawa

Skóra na dłoniach jest cieńsza i ma mniej gruczołów łojowych, co czyni ją bardziej podatną na podrażnienia i suchość. Kremy nawilżające powinny być obowiązkowym elementem naszej pielęgnacyjnej rutyny – w ciągu dnia, zaraz po umyciu rąk i koniecznie przed snem. Najlepiej postawić na produkty zawierające humektanty, które zapobiegają utracie wody z naskórka, takie jak kwas hialuronowy i gliceryna, a także łagodzące podrażnienia i natłuszczające emolienty. Doskonale sprawdzą się kosmetyki wzbogacone o intensywnie nawilżający kwas mlekowy czy naturalne oleje roślinne, w tym ten z nasion czarnej porzeczki, które pomogą utrzymać skórę miękką i elastyczną. Choć dbałość o dłonie przypisuje się głównie kobietom, panowie również powinni sięgać po krem do rąk. Męska skóra, chociaż z natury grubsza i często bardziej odporna na czynniki zewnętrzne, wciąż jest podatna na wysychanie, pęknięcia oraz przedwczesne oznaki starzenia. Warto postawić na produkt o lekkiej i szybko wchłaniającej się formule, który niejednego mężczyznę przekona do regularnego stosowania.

SPA dla dłoni

Regularny peeling – wykonywany raz w tygodniu – jest niezwykle ważnym, ale często pomijanym elementem pielęgnacji. Pomaga usunąć martwe komórki naskórka, stymuluje krążenie i poprawia ogólny wygląd dłoni. Dodatkowo przygotowuje je do lepszego wchłaniania kremów, dzięki czemu stają się bardziej miękkie. W tym celu możemy użyć peelingu do ciała lub twarzy, który już posiadamy lub przygotować własny, np. z mieszanki cukru i oleju kokosowego. Należy jednak pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie wykonywać peelingu na podrażnionej czy uszkodzonej skórze. W takim przypadku należy najpierw skupić się na regeneracji skóry, używając produktów o łagodzących właściwościach, bogatych w składniki jak aloes czy masło shea.

Ochrona przed zimnem… i nie tylko

Nie jest tajemnicą, że w chłodniejszych miesiącach pogoda może przyczyniać się do wysuszenia skóry. Ogrzewane pomieszczenia, niska wilgotność powietrza, wiatr i chłód sprzyjają utracie wody z powierzchni naskórka, prowadząc do odwodnienia i podrażnień. Rękawiczki to must have w okresie jesienno-zimowym! Stanowią doskonałą barierę przed warunkami atmosferycznymi i chronią nasze dłonie nie tylko przed przesuszeniem, ale i utratą ciepła. Nie zapominajmy także o ochronie na co dzień – rękawice ochronne sprawdzą się szczególnie podczas prac domowych, aby uniknąć kontaktu skóry z drażniącymi ją detergentami.

Zadbaj o dłonie od wewnątrz

Zdrowa, zbilansowana dieta bogata w witaminy wspierające regenerację i elastyczność naskórka, jak A, C i E ma pozytywny wpływ na kondycję skóry. Kwasy tłuszczowe omega-3, obecne głównie w tłustych rybach, orzechach i nasionach, przyczyniają się do wzmocnienia bariery lipidowej, która zapobiega utracie wilgoci i chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Nie zapominajmy także o nawodnieniu – picie odpowiedniej ilości wody jest kluczowe dla utrzymania pięknej i nawilżonej cery zarówno od wewnątrz, jak i zewnątrz.

Pielęgnacja dłoni to nie tylko kwestia estetyki, ale również zdrowia. Regularne stosowanie tych wskazówek pomoże utrzymać je w doskonałym stanie nie tylko jesienią, ale i przez cały rok. Jako jedna z najbardziej zapracowanych części ciała, dłonie zasługują na to, by być pielęgnowane z troską i uwagą – nie tylko od święta.

