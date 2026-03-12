Gwiazd Hollywood w strachu! Ostrzeżenie FBI przed atakiem dronów na Kalifornię.

Raport służb o możliwym ataku na Kalifornię. Gwiazdy Hollywood zaniepokojone

Iran może zaatakować teren USA? Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze rozesłało do lokalnych jednostek policji dokument informujący o potencjalnym zagrożeniu ze strony Teheranu. Z informacji ujawnionych przez stację ABC News wynika, że według służb strona irańska rozważa uderzenie na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Odwet za działania militarne USA i Izraela miałby dotyczyć Kalifornii, co wywołuje spore obawy wśród licznie zamieszkujących ten stan gwiazd. Funkcjonariusze zaznaczają jednak, że nie dysponują dokładnymi danymi dotyczącymi terminu, sposobu czy konkretnych celów takiego uderzenia.

BREAKING: The FBI has warned police departments in California that Iran wants to retaliate for American attacks by launching offensive drones against the West Coast, according to an alert reviewed by @ABC News. Aaron Katersky reports. Read more: https://t.co/LNR2dkGK8T pic.twitter.com/P0JdsbF2Gl— ABC News (@ABC) March 11, 2026

"Iran podobno chciał przeprowadzić atak z zaskoczenia z wykorzystaniem dronów wystrzelonych z niezidentyfikowanego statku u wybrzeży USA, a konkretnie przeciwko nieokreślonym celom w Kalifornii”

Dokument wskazuje, że operacja z wykorzystaniem bezzałogowców z pokładu nieznanej jednostki pływającej była brana pod uwagę jako odpowiedź na ewentualne amerykańskie naloty na terytorium Iranu. W przestrzeni publicznej pojawiają się spekulacje, czy irańskie władze faktycznie przygotowują taką akcję, czy może amerykańska administracja celowo potęguje strach, aby uzasadnić decyzję Donalda Trumpa o zaangażowaniu zbrojnym, co stoi w sprzeczności z jego obietnicami wyborczymi.

Rezolucja ONZ w sprawie cieśniny Ormuz. Zmasowany ostrzał rakietowy Izraela

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje skrajnie napięta w obliczu trwających starć między siłami Iranu, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. W nocy ze środy na czwartek izraelskie lotnictwo przeprowadziło kolejne uderzenia na obiekty państwowe w Teheranie. W ramach bezpośredniej reakcji sprzymierzony z Iranem libański Hezbollah wystrzelił blisko sto pocisków rakietowych na północne terytoria Izraela. Zgodnie z relacjami miejscowych mediów, był to najbardziej intensywny ostrzał w obecnej fazie konfliktu. Tymczasem w środę Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła przygotowaną przez Bahrajn rezolucję, w której stanowczo zaapelowano do Teheranu o natychmiastowe wstrzymanie agresji wobec Jordanii i państw Zatoki Perskiej. Dokument, który zyskał poparcie 135 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, potępia również wszelkie działania blokujące strategiczną cieśninę Ormuz. Za wdrożeniem rezolucji zagłosowało trzynastu z piętnastu członków Rady Bezpieczeństwa, natomiast przedstawiciele Chin i Rosji postanowili wstrzymać się od głosu.