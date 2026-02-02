Senator KO zaatakował na platformie X Krzysztofa Stanowskiego.

Powiązał zdjęcia dziennikarza z klubu go-go z aktami Epsteina.

Na odpowiedź dziennikarza nie musiał długo czekać.

W połowie stycznia portal Blask Online opublikował zdjęcia założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego z jednego z warszawskich klubów go-go. Teraz znienacka postanowił przywołać je senator Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. W ostrym komentarzu uderzył w dziennikarza, i nie tylko. - Panie Stanowski‼️Mógł pan zwyczajnie powiedzieć, że to „moda”, która dotarła do pana wraz z pieniędzmi z Ameryki. Od Epsteina i Trampa⤵️ Kanał zero, jest zerem. Obrona Trampa i jego protegowanego Nawrockiego. Zatrudnienie Dudy znanego z kontaktów z „Leśnym Ruchadłem”. Bezwstyd [pisownia oryginalna – red.]" – napisał polityk w serwisie X.

Na odpowiedź dziennikarza nie musiał długo czekać. - Panie Staszku, nie mam dzisiaj czasu dla przestępców. Niech Pan się napatrzy na zdjęcia, bo pięć lat pan żadnej kobiety nie zobaczy – skomentował Stanowski. To jednak nie zraziło senatora. - Panie Krzysiu, brzydzę się podwójną moralnością. Żona już pana spakowała. Węgry blisko - odpisał.

Przypomnijmy, że Stanisław Gawłowski został w sierpniu ubiegłego roku skazany na 5 lat więzienia w tzw. aferze melioracyjnej. Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał go winnym m.in. przyjęcia łapówek. Orzekł również wobec polityka m.in. karę 180 tys. zł grzywny i zakazał zajmowania kierowniczych stanowisk w państwowych instytucjach i spółkach przez 10 lat.

Wyrok nie jest prawomocny. Stanisław Gawłowski zapowiedział apelację w tej sprawie.

