Zaginął 47-latek spod Częstochowy. Gdzie jest Przemysław Brdąkała? "Istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia"

Grzegorz Kluczyński
2026-03-08 21:10

Częstochowska policja prowadzi pilne poszukiwania 47‑letniego Przemysława Brdąkały z Kłomnic. Mężczyzna wyszedł z domu w piątek wieczorem i do tej pory nie wrócił. Służby podkreślają, że istnieje realne zagrożenie jego życia i zdrowia.

Zaginiony Przemysław Brdąkała

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

Zaginiony opuścił miejsce zamieszkania przy ul. Długiej w Kłomnicach 7 marca około godziny 20.00. Od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną, co – jak podkreślają policjanci – jest dla niego nietypowe i bardzo niepokojące. Bliscy natychmiast zgłosili zaginięcie.

W chwili wyjścia z domu Przemysław Brdąkała miał na sobie szary płaszcz do kolan oraz czarne obuwie.

Rysopis zaginionego

Policja opublikowała szczegółowy opis mężczyzny, licząc, że ktoś mógł go widzieć:

  • wiek z wyglądu: około 50 lat
  • wzrost: ok. 180 cm
  • sylwetka: szczupła
  • włosy: siwe, szpakowate
  • zarost: widoczny
  • oczy: zielone

Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa.

Apel policji: liczy się każda minuta

Funkcjonariusze podkreślają, że istnieje realne zagrożenie życia i zdrowia zaginionego mężczyzny. Nie ukrywają, że obawiają się o jego bezpieczeństwo. Dlatego apelują do wszystkich mieszkańców regionu o czujność.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Przemysława Brdąkały, proszone są o natychmiastowy kontakt z policją w Częstochowie pod numerem 47 858 12 55 lub z najbliższą jednostką policji – numer alarmowy 112.

