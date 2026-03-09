Juror "Tańca z Gwiazdami" szczerze o Kaczorowskiej. Nie brakuje im jej w programie?

"Taniec z Gwiazdami" bez Agnieszki Kaczorowskiej

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat wzbudza ogromne emocje nie tylko na parkiecie, ale także za kulisami. Każda zmiana w składzie tancerzy czy jurorów natychmiast staje się tematem gorących dyskusji wśród fanów. W poprzednich edycjach szczególnie głośno było o Agnieszce Kaczorowskiej, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych tancerek programu. Nic więc dziwnego, że widzowie zastanawiają się, czy jej nieobecność jest odczuwalna przez osoby pracujące przy show.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Wreszcie ktoś odpadł! Już wiadomo, kto dalej nie powalczy. To była dobra decyzja?

Tomasz Wygoda o Agnieszce Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas rozmowy z "Super Expressem" Tomasz Wygoda został zapytany wprost o to, czy jurorom brakuje Kaczorowskiej w obecnej edycji programu. Odpowiedź była szczera i bardzo wyważona.

Ja Agnieszkę bardzo lubiłem na parkiecie. To, co do mnie docierało zakulisowo, to mi wpadało jednym uchem, drugim wypadało, tak na ogół robię. Nie znam, nie wchodzę w takie rzeczy. Czy mi brakuje? Jako tancerki, tak, ale jako te wszystkie zawieruchy, nie - mówi nam Tomasz Wygoda.

Słowa jurora jasno pokazują, że docenia on umiejętności taneczne Kaczorowskiej, ale jednocześnie nie tęskni za atmosferą, która bywała burzliwa.

W rozmowie pojawił się także temat nowego spektaklu Agnieszki Kaczorowskiej, który przygotowuje razem z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Zapytaliśmy Wygodę, czy został zaproszony na premierę i czy utrzymuje z tancerką kontakt.

Ja nie mam kontaktu. Myślę, że ona ma jakieś swoje grono przyjaciół, których zaprasza, ale nie wiem, czy wpadną na taki pomysł, czy nie [przyp.red. żeby wysłać zaproszenia]. Też nie wymagam tego, żeby to była jasna sprawa. Zaproszą to, jak będę mieć czas, może pójdę, bo to jest kwestia zajętości. A jak nie zaproszą to życzę wszystkiego najlepszego - mówi nam Tomasz Wygoda.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Skandal w "Tańcu z Gwiazdami"! Komentarze Wygody podzieliły fanów show

Zobacz naszą galerię: Juror "Tańca z Gwiazdami" szczerze o Kaczorowskiej. Nie brakuje im jej w programie?

22

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie