Ogóreczki jak malowane! Wsyp do doniczki z siewkami ogórków. Nawóz wzmacniający korzenie i pędy. Stosuj go regularnie, a w sezonie ogórków będzie więcej

Wysiew ogórków na rozsadę na początku kwietnia przyspiesza plony i wzmacnia rośliny. Przed wysiewem przeprowadź test nasion, by wybrać te zdolne do kiełkowania. Zapewnij sadzonkom ciepło (ok. 22°C), słońce i regularne podlewanie miękką wodą. Dowiedz się, jak fusy z kawy mogą wzmocnić Twoje siewki i co jeszcze zrobić, by cieszyć się obfitymi zbiorami!

Jak wysiewać ogórki na rozsadę?

Ogórki do gruntu należy sadzić dopiero w drugiej połowie maja, gdy minie zimna Zośka. Wcześniej, bo już na początku kwietnia można wysiewać ogórki do rozsady. To polecana i praktykowana metoda, która pozwala przyspieszyć plony o kilka tygodni, a także wzmocnić pędy i korzenie już na etapie wczesnych sadzonek. Rozsada ogórków dodatkowo chroni przed atakami szkodników na młode sadzonki i zmianami temperatur.

Zanim włożysz nasiona do doniczek wykonaj prosty test, który pozwoli na rozpoznanie, które z nich zdolne są do kiełkowania. Jak to zrobić? Wystarczy, że położysz nasiona na plastikowej lub tekturowej podstawie i zalejesz wodą o temperaturze pokojowej. Całość odstaw na kilka godzin. Nasiona, które będą pływały po powierzchni odrzucamy, a te, które opadną na dno wybieramy na siew.

Przygotuj doniczki i nasyp do nich odżywczej ziemi do wysiewów. Do każdej doniczki włóż po 3 nasiona na głębokość około 2 centymetrów. Jeżeli wzejdą wszystkie 3 siewki usuń najsłabsze. Świeżo posadzone ogórki zraszaj miękką wodą i postaw na słonecznych parapecie. Ogórki lubią ciepło, dlatego najlepiej jest zapewnić ich temperaturę na poziomie około 22 stopni Celsjusza. Odpowiednio pielęgnowane ogórki na rozsadzie powinny zacząć wschodzić po około 7 dniach. Należy pamiętać o regularnym podlewaniu odstaną i miękką wodą. Ziemia doniczkowa musi być stale wilgotna, ale nie bardzo mokra.

Wsyp do siewek ogórków, a będą lepiej owocowały

Nawożenie ogórków w rozsadzie wzmacnia sadzonki i sprawia, że szybciej i lepiej przyjmują się do gruntu. Jednym z najlepszym sposobów na delikatne odżywienie siewek są fusy z kawy. Wymieszaj je z ziemią doniczkową w proporcjach 1:4. Fusy z kawy nieznacznie zakwaszą podłoże, a także dostarczą azot, potas i fosfor. Substancje te dobrze wpływają na rozwój sadzonek. Stymuluję procesy układu korzeniowego, zwiększają rozrost pędów oraz pozytywnie wpływają na owocowanie. Dodatkowo fusy z kawy spulchniają ziemię i poprawiają jej strukturę.

Jak sadzić ogórki do gruntu?

Ogórki są bardzo wrażliwe na niskie temperatury. Niska temperatura gleby (poniżej 15 stopni Celsjusza) może zahamować ich wzrost, spowodować żółknięcie liści, a nawet doprowadzić do zamierania siewek. Sadzenie ogórków przy kratkach, tyczkach lub siatkach pozwala roślinom piąć się w górę, co oszczędza miejsce, ułatwia zbiory i poprawia cyrkulację powietrza, zmniejszając ryzyko chorób. Dodatkowo, owoce nie leżą na ziemi, co minimalizuje ryzyko gnicia i uszkodzeń. Aby zwiększyć plony i chronić ogórki przed szkodnikami, spróbuj sadzić je w sąsiedztwie roślin towarzyszących. Nagietki, nasturcje czy aksamitki mogą odstraszać mszyce i inne nieproszone owady. Z kolei koper, fasola czy kukurydza mogą wspierać wzrost ogórków, zapewniając im cień lub dodatkowe składniki odżywcze z gleby.