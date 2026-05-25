Atak gazem łzawiącym podczas koncertu Ricky'ego Martina. Gwiazdor musiał uciekać ze sceny

Ricky Martin ewakuowany ze sceny w Czarnogórze

Za pośrednictwem Instagrama przedstawiciel Ricky'ego Martina przekazał informacje o nagłym wstrzymaniu czwartkowego występu z powodu rozpylenia gazu łzawiącego w stronę artystów. Zdezorientowana publiczność wpadła w niekontrolowany popłoch podczas próby opuszczenia placu, a część uciekających osób musiała skorzystać z natychmiastowej pomocy ratowników medycznych.

Nie rozumieliśmy, co się dzieje. Nagle ludzie zaczęli się przepychać, poczuliśmy gaz pieprzowy. Wiele osób szybko zasłoniło usta i opuściło teren

- relacjonował jeden z uczestników na Instagramie.

Funkcjonariusze policji oraz lokalni urzędnicy szybko przystąpili do zabezpieczania terenu i uspokajania nastrojów. Popularny gwiazdor muzyki pop wraz ze swoją ekipą udali się w bezpieczne miejsce, gdzie przeczekali najgorsze chwile do momentu pełnego opanowania chaosu przez pracujące na miejscu służby.

Decyzja Ricky'ego Martina o powrocie na scenę

Chociaż doradcy stanowczo odradzali wokaliście ponowne pojawienie się przed publicznością, portorykański piosenkarz zignorował te sugestie tuż po tym, jak mundurowi opanowali sytuację. Ricky Martin postanowił nie rozczarowywać swoich najwierniejszych wielbicieli i z pełnym zaangażowaniem dokończył zaplanowany wcześniej repertuar muzyczny.

Ten czwartkowy spektakl muzyczny stanowił absolutnie najważniejszy element hucznych obchodów państwowych. Wydarzenie zorganizowano z okazji dwóch dekad odzyskania niezależności przez Czarnogórę.

Kto zagrał z Rickym Martinem na Placu Niepodległości w Podgoricy?

Scenę rozstawiono w samym sercu czarnogórskiej stolicy na znanym Placu Niepodległości. Władze państwowe zaoferowały obywatelom darmowy wstęp w ramach jubileuszowego prezentu, a o oprawę muzyczną tej nocy zadbał również popularny DJ Robin Schulz oraz liczni przedstawiciele lokalnej sceny rozrywkowej.

Latynoski gwiazdor nie ukrywał wielkiego entuzjazmu przed rozpoczęciem tego darmowego widowiska. Wielokrotnie podkreślał w wywiadach swój podziw dla bałkańskiej publiczności, o której słyszał wcześniej same pozytywne opinie.

Mam nadzieję, że zostawię po sobie noc radości, jedności i świętowania. Muzyka potrafi łączyć ludzi ponad językiem i geografią

- zapowiadał przed koncertem w rozmowie z czarnogórskimi mediami.

Zapewne żaden z uczestników tej hucznej zabawy nie przewidywał, że jubileuszowy wieczór zakończy się w tak niebezpieczny i stresujący sposób.

