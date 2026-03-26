Koniecznie przed Wielkanocą pokrusz to i zalej wodą. Hortensje w Twoim ogrodzie magicznie zakwitną. Zamiast pustych badyli i żółknących liści ujrzysz kule kwiatów od samego dołu po czubek

Hortensje, zachwycające krzewy z Azji, wymagają specyficznej pielęgnacji, zwłaszcza odpowiedniego zakwaszenia gleby (pH 5,5-6,0).

Bujne kwitnienie hortensji zależy od regularnego nawożenia – domowe sposoby to fusy z kawy czy skórki bananów.

Poznaj babciny przepis na skuteczny nawóz drożdżowy, który wzmocni Twoje hortensje i zapewni im spektakularny rozkwit!

Zdaniem wielu osób nie ma piękniejszych krzewów ozdobnych od hortensji. Pochodzą z Azji, ale zakochał się w nich praktycznie cały, ogrodniczy świat. Skamieliny nadanie przez naukowców wskazują, że hortensje mogły być już na ziemie miliony lat temu. Do Europy te przepiękne krzewy trafiły w 1735 roku. Od tego czasu niezmiennie zachwycają ogrodników. Hortensje na tle innych roślin wyróżniają się nie tylko dużymi kwiatami, ale także imponującymi rozmiarami. W zależności od odmiany hortensje mogą osiągać nawet 2 metry wysokości. Tak imponujący krzew wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Hortensje najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej ziemi o lekko kwaśnym pH. To właśnie odpowiednie zakwaszanie gleby często jest kluczem do rozkwitu kwiatostanów. Ogrodnicy wskazują, aby regularnie sprawdzać poziom pH. Powinno ono oscylować na poziomie 5,5–6,0. Zbyt kwaśna gleba może doprowadzić do rozwoju wielu chorób, w tym chlorozy. Z kolei za mało kwaśne podłoże może ograniczyć rozrost krzewu.

Kruszę droższe i zalewam wodą. W kwietniu podlewam tym hortensję

Hortensje to krzewy, które królują w wielu polskich ogrodach. W zależności od gatunku hortensja kwitnie od czerwca aż do września. Jej kwiaty są duże i robią wrażenie. Aby hortensja bujnie zakwitła należy dbać o jej regularne i prawidłowe nawożenie. To warunek konieczny, by latem móc cieszyć się pięknymi kwiatami. W pielęgnacji hortensji świetnie sprawdzą się domowe nawozy i odżywki. Krzewy hortensji można nawozić fusami z kawy oraz skórkami z banana. Moja babcia nawoziła hortensją odżywką z drożdży. To prosty nawóz, który sprawdzi się do podlewania drzew i krzewów ozdobnych.

Jak przygotować nawóz z drożdży do hortensji?

Wystarczy, że 100 g sfermentowanych drożdży zasypiesz dwoma szklankami cukru i odstawisz na około 2 godziny. Gdy cukier całkowicie się rozpuści zalej całość letnią wodą. Nawóz z drożdży do hortensji będzie gotowy po kilku dniach. Przed podlewaniem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1 szklanka nawozu na 10 litrów wody.

Co daje podlewanie hortensji nawozem z drożdży?

Drożdże są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Działają one nie tylko jak klasyczny nawóz, ale również stymulują rośliny do lepszego wzrostu. Nawóz z drożdży wzmocni system korzeniowy roślin, wpłynie na bujniejsze kwitnienie oraz ułatwi pobieranie wody z gleby. Co ważne, drożdże chronią także przed drobnoustrojami i bakteriami oraz zapobiegają wielu chorobom, na które narażone są rośliny.

Czym nawozić hortensje w sezonie kwitnienia?

Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że domowe odżywki są skuteczne, ale mogą być niewystarczalne. Do nawożenia hortensji najczęściej zalecany jest biohumus. jest to organiczny nawóz przeznaczony do wielu roślin. Powstaje on z przetworzonych resztek roślin, obornika, torfu czy odpadów spożywczych. Jest bogaty w mikroorganizmy, substancje odżywcze, enzymy i humus. Pozytywnie wpływają one na rozwój i rozrost hortensji, a także chronią przed chorobami i działaniem wielu szkodników. Biohumus wzbogaca podłoże i poprawia odporność gleby. Biohumus uchodzi za jeden z najbardziej bogatych nawozów. W sklepach ogrodniczych możesz kupić płynne odżywki z biohumusem przeznaczone do podlewania hortensji. Tego rodzaju odżywki najczęściej miesza się z wodą i takim roztworem podlewania krzewy hortensji. Biohumus można stosować przez cały sezon kwitnienia.

Po jakie odżywki sięgać?

Wśród kupnych odżywek do hortensji najczęściej polecany jest humus pozyskiwany w wyniku przetwarzania materii organicznej przez dżdżownice. To jeden z najcenniejszych ekologicznych preparatów do stosowania w ogrodzie. Z uwagi na bogactwo substancji odżywczych humus bardzo dobrze sprawdzi się właśnie do nawożenia hortensji. Poza dużą zawartością azotu, potasu i innym mikroelementów humus zawiera także enzymy i mikroorganizmy, które poprawiają strukturę gleby i wpływają na jej żyzność. Specjalne mieszanki możesz kupić w sklepach ogrodniczych. Wystarczy wymieszać około 250 ml preparatu z 10 l wody i podlewać tym hortensje. Tego rodzaju odżywkę możesz stosować przez cały sezon wegetacji. Do nawożenia hortensji wykorzystuje się także domowe nawozy ze skórek pomarańczy, fusów po kawie lub skórek z bananów.

Jak przycinać hortensje bukietowe?

W przypadku hortensji bukietowej wiosna to idealny termin na cięcie. Ta odmiana kwitnie na tegorocznych pędach dlatego masz pewność, że podczas przycinania nie usuniesz zawiązanych paków. O tej porze roku możesz przeprowadzić zarówno cięcie sanitarne, jak i cięcie odmładzające. W przypadku tego pierwszego usuń stare i zbutwiałe pędy. Jeżeli chcesz odmłodzić krzew możesz uciąć wszystkie pędy na wysokość około 30-40 centymetrów.

Jak przycinać hortensje ogrodowe?

Hortensja ogrodowa kwitnie na ubiegłorocznych pędach dlatego wiosną należy skupić się na cięciu sanitarny. Usuń stare pędy, które już nie wydają liści oraz kwiatów. Utnij także chore i połamane gałęzie. Nie ucinaj zdrowych pędów. Możesz bowiem przez przypadek przyciąć pędy z zawiązanymi kwiatostanami przez co hortensja nie zakwitnie.

8