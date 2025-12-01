Brutalna zemsta nastolatków. Użyli gazu i bili. 13-latka zmuszona do klękania i przeprosin

W sobotę (29 listopada), w Ostrowie w powiecie puckim, doszło do brutalnego ataku na 13-letnią dziewczynę. Jak informuje pucka policja, dwóch nastolatków, w wieku 14 i 15 lat, postanowiło „wymierzyć karę” swojej koleżance. Użyli wobec niej gazu pieprzowego, bili ją po ciele i zabrali telefon, który następnie zniszczyli. – Nastolatkowie grożąc dziewczynie, zmusili ją także do klękania i przepraszania innej, nieobecnej koleżanki – informuje policja.

Ofiara nie dałą się jednak zastraszyć. O wszystkim powiedziała rodzicom, a ci natychmiast powiadomili policję. – Policjanci z komisariatu w Krokowej i we Władysławowie ustalili miejsce przebywania chłopaków i zatrzymali ich w miejscu zamieszkania. Zostali doprowadzeni do puckiej komendy, a następnie umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka w Gdańsku – podają funkcjonariusze.

Apel policji: Reagujmy na przemoc!

Teraz obaj odpowiedzą przed sądem dla nieletnich, który na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zdecyduje o ich dalszym losie. Może wobec nich zastosować nadzór kuratora lub umieszczenie w ośrodku wychowawczym lub poprawczym. Mundurowi zorganizowali także pomoc psychologiczną dla pokrzywdzonej nastolatki oraz opiekuna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. – Pamiętajmy, przemoc rówieśnicza to nie „konflikt”, to realne zagrożenie. Zdarzenie to pokazuje, jak łatwo agresja, hejt, nienawiść i presja rówieśnicza mogą przerodzić się w przestępstwo. Młodzi ludzie często nie są świadomi konsekwencji swoich działań, a przemoc „dla postawienia na swoim” może prowadzić do dramatycznych skutków, zarówno dla ofiary, jak i sprawców. Dlatego tak ważna jest natychmiastowa reakcja – apelują policjanci.