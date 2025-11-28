Przez AI stracą pracę. Cięcia etatów dotkną 6 tys. osób

HP Inc. planuje zwolnić od 4 000 do 6 000 pracowników do końca 2028 roku w związku z szerszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Zwolnienia dotkną głównie zespoły zajmujące się tworzeniem produktów, operacjami wewnętrznymi i obsługą klienta.

Firma spodziewa się, że dzięki temu zaoszczędzi 1 miliard dolarów brutto w ciągu trzech lat, a także odnotowuje wzrost popytu na komputery PC z obsługą AI.

Pracę straci nawet 6 tys. osób. Zastąpi ich AI

Czy AI może nas zastąpić? Według wielu osób niekoniecznie, jednak coraz częściej pojawiają się informacje, zgodnie z którymi można śmiało powiedzieć, że część społeczeństwa przez sztuczną inteligencję mimo wszystko straci pracę. W ostatnim czasie głośno jest o masowych zwolnieniach u amerykańskiego giganta, który to właśnie sztuczną inteligencją zastąpi swoich pracowników.

HP zapowiada masowe zwolnienia pracowników

HP Inc. poinformowało, że do końca 2028 roku zwolni od 4 000 do 6 000 pracowników na całym świecie. Prezes HP, Enrique Lores poinformował, że zwolnienia obejmą głównie zespoły zajmujące się tworzeniem produktów, operacjami wewnętrznymi i obsługą klienta.

Niestety są to złe wieści dla wszystkich tam zatrudnionych, a co gorsza w lutym tego roku firma przeprowadziła już pierwsze podobne zwolenienia - pracę straciło wówczas 1-2 tys. osób. Dlaczego jednak przedsiębiorstwo decyduje się na takie kroki?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zawody przyszłości według AI

Cięcia etatów w HP

Firma HP może zwolnić aż 6 tys. osób, a jest to związane ze strategią usprawnienia działalności oraz szerszego wykorzystania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Wprowadzenie AI w części miejsc w firmie ma jej przynieść ogromne oszczędności, więc jest to poniekąd krok zrozumiały. Dodatkowo, CNN podaje, że Hewlett-Packard odnotowuje wzrost popytu na komputery PC z obsługą sztucznej inteligencji, co również jest jedną z przyczyn tak dużych zwolnień.