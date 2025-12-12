Przelewy do Niemiec w 10 sekund bez opłat. Nowe rozporządzenie

Rząd przyjął projekt ustawy wdrażający unijne rozporządzenie o płatnościach natychmiastowych w euro. Oznacza to, że banki będą musiały udostępnić przelewy w euro realizowane w kilkanaście sekund, a opłata za taką czynność nie będzie mogła być wyższa niż za zwykły przelew. To nowość, która ma ułatwić szybkie rozliczenia - także przy płatnościach i przelewach do innych krajów UE.

Osoba trzymająca w dłoniach rozłożone banknoty 100 euro, wychodzące z bankomatu, symbolizujące wyłudzenia i kwestie finansowe.
Rząd Tuska przyjął projekt ustawy. Co się zmieni?

9 grudnia 2025 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego. Projekt przygotowało Ministerstwo Finansów i Gospodarki, a zmiany dotyczą m.in. nadzoru nad rynkiem finansowym, bezpieczeństwa systemu oraz dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych. Najbardziej odczuwalną nowością dla klientów banków mają być jednak płatności natychmiastowe w euro.

Przelew natychmiastowy w euro – w ok. 10 sekund

Projekt ma zagwarantować stosowanie unijnego rozporządzenia w sprawie płatności natychmiastowych w euro (Instant Payments Regulation – IPR). W praktyce chodzi o to, by przelew w euro mógł dotrzeć do odbiorcy w około 10 sekund.

Kluczowy jest też drugi element: taki przelew nie będzie mógł być droższy niż tradycyjny przelew. Innymi słowy, przelew natychmiastowy w euro ma stać się usługą dostępną bez dodatkowej dopłaty (w porównaniu do standardowego przelewu tego samego typu).

Dla wielu osób różnica ta będzie bardzo praktyczna, a z takich przelewów skorzystają m.in. ci, którzy:

  • wysyłają pieniądze rodzinie za granicę lub otrzymują przelewy w euro,
  • rozliczają się z zagranicznymi kontrahentami,
  • płacą w euro za usługi, rezerwacje czy abonamenty,
  • chcą szybciej zamykać rozliczenia bez czekania na zaksięgowanie.

Nowe przepisy ws. przelewów w euro. Kiedy wchodzą w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu banki i inni dostawcy usług płatniczych będą musieli dostosować swoje systemy do nowych wymogów, w tym do realizacji przelewów natychmiastowych w euro na zasadach określonych w unijnym rozporządzeniu.

