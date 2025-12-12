Wepchnął studenta pod pociąg w Sopocie. Jest wyrok sądu dla Maksymiliana S.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok w głośnej sprawie zabójstwa studenta UG, Jakuba S., na dworcu PKP w Sopocie.

Maksymilian S., który wepchnął 23-latka pod pociąg, został skazany na 20 lat i trzy miesiące pozbawienia wolności.

Poznaj szczegóły zbrodni, motywy sprawcy oraz co jeszcze orzekł sąd w tej bulwersującej sprawie.

Proces 21-letniego Maksymiliana S. z Gdyni budził wielkie emocje w Trójmieście. Na sali rozpraw pojawia się rodzina, przyjaciele i znajomi zmarłego - studenta UG Jakuba S. Do tragedii doszło 17 sierpnia 2024 r. o godz. 5:30, na peronie dworca PKP w Sopocie. Według śledczych Maksymilian S. wepchnął pod nadjeżdżający pociąg Jakuba S. 23-latek zginął na miejscu.

W chwili zatrzymania Maksymilian S. był agresywny. Obezwładniła go załoga pociągu i strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce tragedii. Następnie Maksymiliana S. przejęli policjanci. Maksymilian S. był pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Badania retrospektywne wykazały, że miał od 2,09 do 2,316 promila alkoholu we krwi. Policja zabezpieczyła przy oskarżonym gdynianinie marihuanę w folii aluminiowej.

Podczas procesu, który rozpoczął się w maju 2025 r. Maksymilian S. przeprosił za śmierć Jakuba i twierdził, że nie chciał doprowadzić do jego śmierci. W śledztwie 21-latek przyznał, że przed zdarzeniem pił alkohol i brał narkotyki. Twierdził, że pokrzywdzony nagrywał go telefonem, gdy ten oddawał mocz na tory. Miał też zwrócić na to uwagę. Przyznał, że na peronie doszło do szarpany i później zepchnięcia 23-latka z peronu. Maksymilian S. wyjaśniał podczas śledztwa, że narkotyki zażywa od 3-4 lat i był z tego powodu pod nadzorem kuratora.

W piątek (12 grudnia) Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił w tej sprawie. Sąd znał winę i skazał 21-letniego Maksymiliana S. na 20 lat i trzy miesiące pozbawienia wolności za zabójstwo 23-letniego studenta Uniwersytetu Gdańskiego Jakuba Siemiątkowskiego w Sopocie. Mężczyzna zepchnął pokrzywdzonego pod pociąg w sierpniu 2024 r.

Wyrok jest nieprawomocny. Sąd zdecydował też o zadośćuczynieniu dla dwojga bliskich studenta UG po 100 tys. zł. Sąd uznał winę oskarżonego za zabójstwo i posiadanie narkotyków. Wymierzył mu łączną karę 20 lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Karę ma odbywać w warunkach terapeutycznych z uwagi na uzależnienie od narkotyków. Sąd zdecydował też, że Maksymilian S. będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 14 lat więzienia.

