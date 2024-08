Pogrzeb 23-latka zabitego na dworcu. Kuba w dzieciństwie przeżył ogromną traumę

23-latek zginął wepchnięty pod pociąg na dworcu w Sopocie

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tragedia w Ustroniu. 36-latek zginął na torach, ewakuowano pasażerów pociągu

Nikt nie mógł przypuszczać, że poranek 17 sierpnia będzie ostatnim w życiu młodego tenisisty, Jakuba. Tego dnia 23-latek wracał ze spotkania z przyjaciółmi i czekał na pociąg na dworcu w Sopocie. W pewnym momencie pod koła rozpędzonego składu wepchnął go Maksymilian S. (20 l.). Jakub zginął na miejscu. Nie miał szans w starciu z ogromnym pojazdem. Do teraz nie jest jasne, co kierowało Maksymilianem S., gdy pchnął 23-latka wprost na tory. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni nie znali się wcześniej; nagrania z monitoringu wskazują także, że na peronie nie doszło między nimi do żadnej sprzeczki czy bójki. Wiadomo, że Maksymilian S. był pijany - miał 1,8 promila alkoholu we krwi, gdy został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa, do którego się nie przyznaje; został też aresztowany na trzy miesiące.

Okazuje się, że tragiczna śmierć na sopockim dworcu to nie jedyny dramat, jaki spotkał 23-letniego Kubę. W dzieciństwie musiał zmierzyć się z traumą, jaką była śmierć matki.

- Jakub był trochę pogubiony po stracie matki, która zmarła, mając zaledwie 25 lat. Teraz odszedł jej synek w wieku 23 lat. To jest nie do opisania, co nas spotkało - powiedział w rozmowie z "Faktem" pan Tomasz, wujek Jakuba.

Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb 23-letniego Jakuba

Uroczystości pogrzebowe Jakuba odbędą się w sobotę, 24 sierpnia, na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, o godz. 10:30.

- Znana jest już data pogrzebu. W tych trudnych chwilach uczcijmy jego pamięć w sposób, który nawiązuje do jego pasji i życia na korcie. Proponuję, aby każdy z nas przyniósł na pogrzeb swoją rakietę tenisową. Niech to będzie symbol naszej przyjaźni, wspólnie spędzonych chwil i miłości do tenisa, która zawsze łączyła Kubę z nami - napisali w mediach społecznościowych przyjaciele Jakuba z kortu, z Centrum Tenisa Don Balon.

Źródło: "Fakt", Facebook, "Dziennik Bałtycki"

GALERIA. 23-latek zginął pod kołami pociągu w Sopocie. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Tu pod kołami tramwaju zginęła 15-letnia Emilka z Bydgoszczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.