Sopot. 23-latek wepchnięty pod pociąg. To przypadkowa śmierć?

Dożywotnia kara pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi Gdyni, który wepchnął pod pociąg 23-letniego Kubę. Wszystko działo się w sobotę, 17 sierpnia, na dworcu kolejowym w Sopocie, a mężczyzna zginął na miejscu. Feralnego dnia wracał ze spotkania z przyjaciółmi, a jak informowali śledczy, nie ma żadnych dowodów, by znał wcześniej sprawcę. 23-latek był ponadto wielkim miłośnikiem tenisa, rywalizując i odnosząc sukcesy w rozgrywkach amatorskich. Pożegnała go oficjalnie Polska Liga Tenisa.

Podejrzany o zbrodnię Maksymilian Sz. usłyszał zarzut zabójstwa, do którego się nie przyznał, twierdząc, że był to nieszczęśliwy wypadek. 20-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W momencie zatrzymania miał ok. 1,8 promila alkoholu we krwi, ale zdaniem Justyny Poznańskiej, śledczej i psycholożki sądowej, domniemany sprawca mógł też zażywać inne rzeczy. Dalsza część tekstu poniżej.

Zrzucili pana Grzegorza z mostu, odpowiedzą za zabójstwo Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bardzo rzadko zdarza się, aby brak objawów wytwórczych czy psychozy, stan zachowania pełnej świadomości wywoływał tak agresywne, spontaniczne zachowania, szczególnie wobec osób obcych - mówi ekspertka "Dziennikowi Bałtyckiemu".

Podejrzany 20-latek zażywał środki psychoaktywne?

Jej zdaniem podejrzany mężczyzna mógł wziąć środki psychoaktywne, zwłaszcza że w całej Polsce rośnie liczba podobnych, spontanicznych zdarzeń, których sprawcy nie mają de facto powodu, by wyrządzić krzywdę inne osobie.

Jako przyczyna takich zachowań jest wskazywana mieszkanka narkotyków, dopalaczy i alkoholu w wysokim stężeniu, która po zażyciu może wywołać psychozy i objawy wytwórcze, jak:

urojenia;

omamy;

halucynacje.

W takim stanie to ofiara może być przez agresora postrzegana jako stwarzająca zagrożenie.

- W szpitalach coraz częściej mamy do czynienia z pacjentami, których zaburzenia są wywołane właśnie substancjami psychoaktywnymi - wyjaśnia "Dziennikowi Bałtyckiemu" Poznańska.