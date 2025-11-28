Polska liczy dziś 37,43 mln mieszkańców. Jesteśmy więc krajem średniej wielkości w europejskich warunkach, gdzie miasta rzadko kiedy przekraczają milion czy dwa mieszkańców. Dla wielu z nas taka liczba wydaje się ogromna, bo obejmuje całe województwa i setki mniejszych miejscowości. Okazuje się jednak, że na świecie istnieje miasto, które samotnie gromadzi prawie tyle samo, a nawet więcej ludzi niż cała Polska. To pokazuje skalę współczesnej urbanizacji i przypomina, jak ogromne potrafią być współczesne megamiasta.

To prawdziwe megamiasto! Liczy ponad 40 mln mieszkańców

W ostatnim czasie Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ opublikował raport "World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results", z którego wynika, że to Dżakarta - stolica Indonezji - została uznana za najludniejsze miasto świata, z populacją blisko 42 mln mieszkańców. Tym samym Tokio zostało zdetronizowane!

Według najnowszych danych tuż za Dżakartą znajduje się bowiem Dhaka (około 37 mln mieszkańców) i następnie wspomniane Tokio ze swoimi ok. 33 mln. Z raportu dowiadujemy się także, że rośnie liczba tzw. "megamiast", czyli aglomeracji powyżej 10 milionów ludzi. W 1975 roku było ich zaledwie osiem, a w 2025 aż 33. Co ciekawe, większość z nich znajduje się w Azji.

Najludniejsze miasto na świecie - Dżakarta [ZDJĘCIA]

Dżakarta - miasto większe niż większość państw

Nie da się nie zauważyć, że Dżakarta to nie tylko ogromne miasto pod względem liczby mieszkańców, ale również jest to miasto kontrastów. Gigantyczne aglomeracje, nowoczesne osiedla i wieżowce kontrastują tam m.in. z dzielnicami o gorszej infrastrukturze, z wyzwaniami mieszkaniowymi, komunikacyjnymi oraz środowiskowymi. W takiej lokalizacji codzienność milionów mieszkańców odbywa się często w bardzo bliskim sąsiedztwie, więc przestrzeń jest tam na wagę złota.

Dżakarta: co warto zobaczyć?

Dżakarta to miasto tętniące życiem, pełne historii, nowoczesnych dzielnic i kulturowych niespodzianek. Oto kilka atrakcji, które warto zobaczyć: