Ile mieszkańców ma Polska w 2025?

Polska wciąż mierzy się z jednym z najpoważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych XXI wieku - systematycznym ubytkiem ludności. Z roku na rok statystyki pokazują coraz wyraźniej, że nasze społeczeństwo kurczy się i starzeje, a konsekwencje tego trendu będą odczuwalne w wielu obszarach życia. Według danych GUS na koniec 2024 roku populacja kraju wynosi około 37,49 miliona osób, a dane za pierwszy kwartał 2025 roku pokazują spadek - 37,43 mln.

Najnowsze prognozy GUS nie pozostawiają więc złudzeń - w kolejnych dekadach tendencja ta będzie się pogłębiać, a liczba ludności może zmniejszać się jeszcze szybciej, prowadząc do istotnych zmian w strukturze demograficznej i sytuacji ekonomicznej Polski.

Nadchodzi tąpnięcie demograficzne w Polsce

Sytuacja demograficzna w Polsce pokazuje, że za kilka, a nawet kilkadziesiąt lat będzie nas coraz mniej. Dzieje się tak z kilku nakładających się na siebie powodów. Przede wszystkim społeczeństwo szybko się starzeje - rośnie liczba seniorów, a jednocześnie maleje liczba osób w wieku produkcyjnym i dzieci.

Drugim kluczowym problemem jest niska dzietność. Młodzi dorośli znacznie rzadziej decydują się na dzieci niż poprzednie generacje. Wynika to m.in. z czynników ekonomicznych - wysokich kosztów życia, mieszkania i wychowania dziecka, ale także ze zmiany stylu życia, odkładania decyzji o założeniu rodziny na później oraz większego skupienia na rozwoju zawodowym. Wiele osób świadomie planuje posiadanie jednego dziecka lub rezygnuje z potomstwa całkowicie.

Ludność w Polsce w 2060 roku. Będzie nas znacznie mniej

Według najnowszych danych Główny Urząd Statystyczny (GUS), liczba ludności Polski w 2060 r. może osiągnąć zaledwie 28,4 mln osób - co oznacza spadek o około 24% w porównaniu z rokiem 2024. Ten czarny scenariusz zakłada utrzymanie się bardzo niskiej dzietności przez cały okres prognozy oraz standardowe założenia migracyjne.