Czterech na jednego. Brutalne pobicie Ukraińca w Gdańsku. Są zarzuty

W Gdańsku doszło do brutalnego pobicia 56-letniego Ukraińca.

Policjanci zatrzymali czterech sprawców w wieku od 18 do 40 lat, którzy usłyszeli zarzuty.

Sprawdź, jakie konsekwencje grożą sprawcom i co dalej z poszkodowanym obywatelem Ukrainy.

W niedzielę (2 listopada) po godz. 19 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce kilka osób miało dotkliwie pobić 56-letniego mężczyznę. Policjanci pojechali na miejsce i udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy oraz wezwali ratowników medycznych, którzy zabrali poszkodowanego do szpitala.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej, którzy wspólnie z kryminalnymi z Oruni dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu jeszcze tego samego dnia zatrzymali do tej sprawy cztery osoby. Mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat zostali doprowadzeni do komisariatu, a o ich zatrzymaniu został powiadomiony prokurator.

Policjanci wykonali oględziny, ustalili i przesłuchali świadków. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Sprawą nadal zajmują się kryminalni, którzy sprawdzają wszystkie zdobyte informacje, rozmawiają z osobami, które mogą mieć wiedzę na temat przebiegu zdarzenia oraz sprawdzają monitoringi.

We wtorek (4 listopada) zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania przemocy wobec osoby z powodu jej przynależności narodowościowej. Zostali też objęci policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym. Za każde z przestępstw grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Pomorska Policja

