Czterech na jednego. Brutalne pobicie Ukraińca w Gdańsku. Są zarzuty

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-05 14:13

Brutalne pobicie 56-letniego Ukraińca w Gdańsku. Zarzuty w tej sprawie usłyszało czterech mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat. Policjanci i prokuratura wyjaśniają szczegóły zdarzenia. Szczegóły w dalszej części artykułu.

  • W Gdańsku doszło do brutalnego pobicia 56-letniego Ukraińca.
  • Policjanci zatrzymali czterech sprawców w wieku od 18 do 40 lat, którzy usłyszeli zarzuty.
  • Sprawdź, jakie konsekwencje grożą sprawcom i co dalej z poszkodowanym obywatelem Ukrainy.

W niedzielę (2 listopada) po godz. 19 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce kilka osób miało dotkliwie pobić 56-letniego mężczyznę. Policjanci pojechali na miejsce i udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy oraz wezwali ratowników medycznych, którzy zabrali poszkodowanego do szpitala.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej, którzy wspólnie z kryminalnymi z Oruni dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu jeszcze tego samego dnia zatrzymali do tej sprawy cztery osoby. Mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat zostali doprowadzeni do komisariatu, a o ich zatrzymaniu został powiadomiony prokurator.

Policjanci wykonali oględziny, ustalili i przesłuchali świadków. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Sprawą nadal zajmują się kryminalni, którzy sprawdzają wszystkie zdobyte informacje, rozmawiają z osobami, które mogą mieć wiedzę na temat przebiegu zdarzenia oraz sprawdzają monitoringi.

We wtorek (4 listopada) zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania przemocy wobec osoby z powodu jej przynależności narodowościowej. Zostali też objęci policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym. Za każde z przestępstw grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Pomorska Policja

