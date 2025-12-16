Rodzina z pięciorgiem dzieci zniknęła bez śladu. Widzieliście ich? Ważny apel policji

Policja w Pucku poszukuje ukraińskiej rodziny z pięciorgiem dzieci, która zaginęła we Władysławowie.

Zgłoszenie wpłynęło od pracownika socjalnego, a zaginieni to Anatolii (44 lata), Svitlana (27 lat) oraz ich dzieci w wieku od roku do 7 lat.

Trwają intensywne poszukiwania drugiego poziomu, a służby proszą o kontakt osoby posiadające informacje o rodzinie.

Co mogło stać za ich zniknięciem i czy uda się ich bezpiecznie odnaleźć?

Osoby zaginione to Alina Soschynska (lat 7), Andrii Soschynska (lat 6), Veronika Soschynska (lat 4), Myroslava Soschynska (lat 2), Mykola Soschynskyi (lat 1), Anatolii Soschynskyi (lat 44), Svitlana Soschynska (lat 27). Poszukiwane osoby ostatni raz widziane były w poniedziałek (15 grudnia), w okolicy ul. Rzemieślniczej we Władysławowie.

Rysopis w chwili zaginięcia:

Alina – 7 lat, wzrost ok. 110 cm, szczupła budowa ciała (ok. 15 kg), włosy blond, oczy niebieskie. Ubrana w czerwoną sukienkę, czarne trapery, różową kurtkę, różowe rajstopy we wzorki oraz różową czapkę z motywem „Psi Patrol”.

Andrii – 6 lat, wzrost ok. 116 cm, włosy ciemne, oczy piwne. Ubrany w czarne zimowe buty za kostkę, ceglastobrunatne spodnie dresowe, bawełnianą czapkę zimową, komin, koszulę granatowo-czerwoną, rozpinaną bluzę z motywem „Spider-Man” oraz beżową kurtkę z wizerunkiem „Spider-Mana”.

Veronika – 4 lata, wzrost ok. 122 cm, włosy ciemne, oczy brązowe. Ubrana w czerwone legginsy z wizerunkiem jelonka, czarną bluzę, różową kurtkę, komin, różową czapkę oraz różowe kozaczki.

Myroslava – 2 lata, wzrost ok. 98 cm, włosy blond, oczy brązowe. Ubrana w ciemnoróżową czapkę, różową kurtkę, różowy komin, brązowe legginsy oraz biało-różowe śniegowce.

Mykola – dziecko w wieku 1 roku, włosy jasne, oczy niebieskie. Brak informacji dotyczących ubioru.

Anatolii – 44 lata, wzrost ok. 160 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemne. Ubrany w ciemne jeansy, czarne buty sportowe oraz ciemną kurtkę.

Svitlana – 27 lat, wzrost ok. 150 cm, sylwetka normalna, włosy ciemne, oczy brązowe. Ubrana w beżową pikowaną kurtkę do bioder, biało-granatowy sweter, jeansy oraz buty zimowe.

Każdy, kto widział dzieci i ich rodziców lub ma informacje mogące pomóc w ich odnalezieniu, proszony jest o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Pucku:

tel. 47 742 52 22,

tel. 723 695 553,

lub pod numerem alarmowym 112

Za zaginioną rodziną prowadzone są poszukiwania drugiego poziomu. W policji dotyczą sytuacji, gdy zaginięcie osoby nie wiąże się z bezpośrednim, natychmiastowym zagrożeniem życia, ale istnieje uzasadnione podejrzenie ryzyka dla jej zdrowia, życia lub wolności, np. u osób z chorobami psychicznymi, które potrzebują leków, zaginionych za granicą lub małoletnich wymagających opiekiPoszukiwania są prowadzone intensywnie, ale z innymi priorytetami niż poziom I (bezpośrednie zagrożenie), obejmując czynności dochodzeniowo-śledcze, operacyjno-rozpoznawcze, analizę telekomunikacji i przegląd wcześniejszych spraw, z obowiązkiem rocznej analizy postępów przez policję.

