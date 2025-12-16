Kierowca opla wjechał w 15-latka na hulajnodze! Wszystko się nagrało!

W Sztumie doszło do wypadku z udziałem 15-latka na hulajnodze i kierowcy opla.

Kierowca nie zachował ostrożności, uderzając w nastolatka, który trafił do szpitala w Elblągu.

Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego uczestnika ruchu.

Jakie są kluczowe zasady, aby uniknąć podobnych zdarzeń i dlaczego warto rozważyć noszenie kasku?

W miniony weekend przy ul. Mickiewicza w Sztumie, na wyznaczonym przejeździe dla rowerzystów, doszło do zdarzenia drogowego spowodowanego przez kierującego osobowym autem. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 39-letni kierowca opla nie zachował należytej ostrożności i uderzył w 15-latka na hulajnodze. Nastolatek trafił do szpitala w Elblągu. Pomorska policja zamieściła nagranie ze zdarzenia.

⚠️ W miniony weekend w Sztumie kierujący autem potrącił 15-latka na hulajnodze na przejeździe rowerowym. Nastolatek trafił do szpitala.👮‍♂️ Apelujemy o rozwagę, szczególnie w rejonie przejazdów rowerowych i w godzinach szczytu.⁰🚦 Pamiętajmy: nawet mając pierwszeństwo, zawsze… pic.twitter.com/3bspEQFup5— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) December 15, 2025

Policjanci przypominają o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez wszystkich użytkowników dróg. Pieszych, rowerzystów i osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych prosimy, aby przed wejściem czy wjazdem na przejście i przejazd upewnili się, że mogą bezpiecznie przemieścić się na drugą stronę. Pamiętajmy, że nawet jeśli pieszy, rowerzysta czy osoba na hulajnodze mają pierwszeństwo, to powinni przede wszystkim dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, bo w zderzeniu z jakimkolwiek pojazdem odnoszą poważniejsze obrażania.

Kaski ochronne nie są co prawda obowiązkowe dla rowerzystów czy osób na hulajnogach, ale ze względu na wczorajsze zdarzenie prosimy rozważyć czy dla własnego bezpieczeństwa, poruszając się po mieście, nie powinniśmy takich kasków stosować na co dzień.Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich. Szanujmy innych użytkowników ruchu drogowego, a swoim zachowaniem nie stwarzajmy zagrożenia ani dla siebie ani dla innych. Odpowiedzialne zachowanie na drodze, pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Źródło: Pomorska Policja