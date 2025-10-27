Pijani Ukraińcy rozbili się na skrzyżowaniu. Chwile grozy w Wejherowie

W Wejherowie doszło do kolizji drogowej z udziałem nietrzeźwych kierowców.

39-letnia Ukrainka, prowadząc mercedesa, uderzyła w opla, którym kierował 30-letni Ukrainiec. Oboje byli pod wpływem alkoholu.

Sprawczyni kolizji odpowie za prowadzenie po pijanemu i spowodowanie zdarzenia. Oboje kierowcy mogą stracić prawo jazdy i trafić do więzienia.

Jakie konsekwencje czekają nietrzeźwych kierowców i jak alkohol wpływa na bezpieczeństwo na drodze?

W sobotę (25 października), tuż przed godz. 23, na jednym z głównych skrzyżowań w Wejherowie, doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jak ustalili policjanci, 39-letnia Ukrainka, prowadząc mercedesa, nie zachowała ostrożności oraz odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzyła w opla, którym kierował 30-letni Ukrainiec. P Po zderzeniu kierująca mercedesem straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na prawą krawędź jezdni, uderzając w sygnalizator S-1 oraz sygnalizator S - 5.

Funkcjonariusze drogówki przyjechali na miejsce kolizji i przebadali kierowców alkomatem. Okazało się, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna byli nietrzeźwi. 39-latka miała w organizmie ponad półtora promila alkoholu, natomiast kierowca opla ponad jeden promil. Oboje zostali zatrzymani i umieszczeni w policyjnym areszcie. Kobieta odpowie nie tylko za prowadzenie w stanie nietrzeźwości, ale również za spowodowanie kolizji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi jej kara grzywny sięgająca nawet 30 tysięcy złotych za spowodowanie zdarzenia pod wpływem alkoholu. Oboje kierowcy będą także odpowiadać za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, co może skutkować karą do trzech lat pozbawienia wolności oraz sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Policjanci zabezpieczyli mercedesa procesowo.

Policjanci przypominają, że nawet najmniejsza ilość alkoholu w organizmie obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i znacząco zwiększa ryzyko wypadku. Nietrzeźwy kierowca to zagrożenie dla siebie i innych. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę po alkoholu, narażasz życie i zdrowie nie tylko swoje, ale i innych.

Źródło: KPP w Wejherowie

