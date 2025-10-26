Wypadek motocyklisty pod Sławnem. Mężczyzna zginął po uderzeniu w drzewo

W niedzielę, 26 października 2025 roku, około godziny 8.15, na drodze wojewódzkiej nr 209 między Sławnem a Korzybiem doszło do tragicznego wypadku. 53-letni motocyklista jadący w kierunku Korzybia nagle stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.

Jak podaje Puls Gdańska, służby błyskawicznie przybyły na miejsce. Poszkodowany nie oddychał. Ratownicy rozpoczęli reanimację. Niestety, nie udało się go ocalić. – Dzisiaj około godziny 8:15 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze nr 209 pomiędzy Sławnem i Korzybiem. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalili wstępnie, że 53-letni kierujący motocyklem, jadąc w kierunku Korzybia, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna zmarł pomimo prowadzonej reanimacji. Policjanci pracują na miejscu tego tragicznego zdarzenia i ustalają jego dokładne okoliczności – napisali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Stępina. 21-letni motocyklista zginął w wypadku

W związku z wypadkiem droga pomiędzy Sławnem i Korzybiem była zablokowana. Policja apelowała o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Utrudnienia trwały kilka godzin. Obecnie droga jest już przejezdna.

Dwa dni wcześniej, w piątek, 24 października, na wysokości węzła Bożepole w gminie Łęczyce doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem trzech ciężarówek i jednego samochodu osobowego. Na miejscu zginęła jedna osoba, a druga została przetransportowana śmigłowcem LPR w bardzo ciężkim stanie do szpitala – poinformowała policja w Wejherowie.

Policja przypomina, że bezpieczeństwo na miejscu wypadku jest priorytetem, dlatego każdy uczestnik ruchu powinien bezwzględnie stosować się do poleceń służb.