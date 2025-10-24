Potworny ojciec skazany. Szokujące szczegóły horroru w Czernikach

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-24 13:59

Piotr G. skazany na 3,5 roku więzienia i 10 tysięcy złotych nawiązki dla pokrzywdzonej córki Pauliny G. Taką karę wymierzył 56-latkowi Sąd Rejonowy w Kościerzynie. Piotr G. odpowiadał za znęcanie się i gwałty na córce Paulinie. To drugie postępowanie po ujawnieniu w 2023 r. zabójstw noworodków i kazirodztwa w Czernikach na Kaszubach.

Super Express Google News
  • W Kościerzynie zapadł wyrok w sprawie Piotra G., oskarżonego o gwałty i znęcanie się nad córką Pauliną.
  • Sąd skazał 56-latka na 3,5 roku więzienia i nakazał wypłatę 10 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonej córki.
  • To kolejny proces wstrząsającej sprawy z Czerników, która ujawniła zabójstwa noworodków i kazirodztwo.
  • Dowiedz się więcej o szczegółach wyroku i tle tej bulwersującej sprawy.

W piątek (24 października) przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie rozpoczął i jednocześnie zakończył się proces Piotra G., oskarżonego o gwałty i znęcanie się nad 22-letnią córką Pauliną. 56-latek został doprowadzony na sprawę z aresztu.

Naprzeciwko niego, obok prokurator Agnieszki Nickel-Rogowskiej, zasiadła córka Paulina, która jest pokrzywdzoną w tej sprawie. Ona, podobnie jak ojciec, została doprowadzona na salę rozpraw z aresztu. W tej sprawie jedyną osobą pokrzywdzoną jest właśnie córka.

To drugi proces związany z rodziną G. z wioski Czerniki na Kaszubach, który rozpoczął się w tym tygodniu. Podczas tej rozprawy sąd wyraził zgodę na odczytanie w obecności dziennikarzy dwóch zarzutów aktu oskarżenia.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarżyła Piotra G. o znęcanie się psychiczne i fizyczne od maja 2003 r. do maja 2018 oraz gwałty. Zdaniem prokuratury 56-latek miał m.in. wyzywać córkę, grozić pobiciem i jej oddaniem do domu dziecka, ograniczać kontakty z rówieśnikami i dostęp do jedzenia – zakładał m.in. łańcuch z kłódką na lodówkę. Bił ją też ręką, smyczą i innymi przedmiotami oraz kopał po całym ciele. Drugi zarzut dotyczył wielokrotnych gwałtów i zmuszania do innych czynności seksualnych od maja 2018 r. do maja 2021 r.

Jak poinformował w piątek (24 października) po południu Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, jeszcze tego samego dnia zapadł wyrok ws. Piotra G. Sąd uznał oskarżonego Piotra G. winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 10 tys. zł.

Wyrok zapadł po uwzględnieniu wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej. Orzeczenie jest nieprawomocne. Po odczytaniu zarzutów prokuratury proces toczył się z wyłączeniem jawności z uwagi na charakter sprawy i dobra pokrzywdzonej kobiety.

W głównej sprawie, która rozpoczęła się w środę, 22 października 2025 r., przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, mężczyzna odpowiada za trzy zbrodnie zabójstwa i za wiele innych przestępstw, w tym za znęcanie się nad rodziną i przestępstwa o charakterze seksualnym. Paulina G. jest oskarżona o pomocnictwo w popełnieniu zabójstw i o kazirodztwo.

Odrębne prowadzenie tych spraw wynika z faktu, że Paulina G. była w ocenie prokuratora zarówno współsprawcą, jak i ofiarą działań Piotra G. Nie jest możliwe występowanie w tej samej sprawie w charakterze osoby oskarżonej i pokrzywdzonej, stąd konieczność odrębnego prowadzenia tych postępowań.

– wyjaśnił sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Śledczy ustalili, że 56-letni Piotr G. od wielu lat współżył ze swoimi córkami, a troje noworodków urodzonych z tych związków zamordował bezpośrednio po narodzinach.

Prokuratura podała, że przez co najmniej 19 lat Piotr G. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi dziećmi, współżył z nastoletnią córką i kilkukrotnie zgwałcił inną córkę. Zarzuty obejmują także znęcanie się w latach 1996-2023 nad 11 dzieci.

Paulina G. odpowiada w głównym procesie za pomoc w zabójstwie dwojga nowo narodzonych dzieci poprzez akceptację tych czynów. Zarzucono jej również utrzymywanie stosunków kazirodczych z ojcem. Oskarżeni od 15 września 2023 r. są aresztowani. Obojgu grozi dożywotnie więzienie.

Zwłoki noworodków odkryto w połowie września 2023 r. na posesji Piotra G. w Czernikach. Policja przyjechała na miejsce po otrzymaniu informacji, że 21-letnia wówczas Paulina była w ciąży, a dziecko się nie urodziło. Kobieta po śmierci matki mieszkała z ojcem i bratem. W 2023 r. Paulina pracowała w cukierni w Starej Kiszewie. Koleżanki podejrzewały, że może być w ciąży, choć nosiła ubrania maskujące ciążę i w rozmowach temu zaprzeczała.

Po ujawnieniu sprawy na posesji Piotra G. przy domu w Czernikach stanęły policyjne namioty, a funkcjonariusze przeszukiwali piwnicę i mieszkanie. Do poszukiwań szczątków noworodków wykorzystali skaner 3D i psy tropiące. Przez dwa dni funkcjonariusze wykopywali zwłoki trojga noworodków. Ich szczątki były schowane w workach i zakopane w klepisku piwnicy.

CZYTAJ TEŻ: Koleżanka z cukierni nie uwierzyła, że Paulina nie jest w ciąży. Śledczy szukali dziecka, znaleźli ciała trzech noworodków

Sonda
Jak oceniasz działania sądów w Polsce

Polecany artykuł:

Piotr G. żył z córką, jak mąż z żoną. Skrzywdził więcej osób! Szokujące wideo n…
Warzecha kontra 24.10.2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KASZUBY
WYROK SĄDU
CZERNIKI