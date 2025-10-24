Potworny ojciec skazany. Szokujące szczegóły horroru w Czernikach

W Kościerzynie zapadł wyrok w sprawie Piotra G., oskarżonego o gwałty i znęcanie się nad córką Pauliną.

Sąd skazał 56-latka na 3,5 roku więzienia i nakazał wypłatę 10 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonej córki.

To kolejny proces wstrząsającej sprawy z Czerników, która ujawniła zabójstwa noworodków i kazirodztwo.

Dowiedz się więcej o szczegółach wyroku i tle tej bulwersującej sprawy.

W piątek (24 października) przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie rozpoczął i jednocześnie zakończył się proces Piotra G., oskarżonego o gwałty i znęcanie się nad 22-letnią córką Pauliną. 56-latek został doprowadzony na sprawę z aresztu.

Naprzeciwko niego, obok prokurator Agnieszki Nickel-Rogowskiej, zasiadła córka Paulina, która jest pokrzywdzoną w tej sprawie. Ona, podobnie jak ojciec, została doprowadzona na salę rozpraw z aresztu. W tej sprawie jedyną osobą pokrzywdzoną jest właśnie córka.

To drugi proces związany z rodziną G. z wioski Czerniki na Kaszubach, który rozpoczął się w tym tygodniu. Podczas tej rozprawy sąd wyraził zgodę na odczytanie w obecności dziennikarzy dwóch zarzutów aktu oskarżenia.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarżyła Piotra G. o znęcanie się psychiczne i fizyczne od maja 2003 r. do maja 2018 oraz gwałty. Zdaniem prokuratury 56-latek miał m.in. wyzywać córkę, grozić pobiciem i jej oddaniem do domu dziecka, ograniczać kontakty z rówieśnikami i dostęp do jedzenia – zakładał m.in. łańcuch z kłódką na lodówkę. Bił ją też ręką, smyczą i innymi przedmiotami oraz kopał po całym ciele. Drugi zarzut dotyczył wielokrotnych gwałtów i zmuszania do innych czynności seksualnych od maja 2018 r. do maja 2021 r.

Jak poinformował w piątek (24 października) po południu Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, jeszcze tego samego dnia zapadł wyrok ws. Piotra G. Sąd uznał oskarżonego Piotra G. winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 10 tys. zł.

Wyrok zapadł po uwzględnieniu wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej. Orzeczenie jest nieprawomocne. Po odczytaniu zarzutów prokuratury proces toczył się z wyłączeniem jawności z uwagi na charakter sprawy i dobra pokrzywdzonej kobiety.

W głównej sprawie, która rozpoczęła się w środę, 22 października 2025 r., przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, mężczyzna odpowiada za trzy zbrodnie zabójstwa i za wiele innych przestępstw, w tym za znęcanie się nad rodziną i przestępstwa o charakterze seksualnym. Paulina G. jest oskarżona o pomocnictwo w popełnieniu zabójstw i o kazirodztwo.

Odrębne prowadzenie tych spraw wynika z faktu, że Paulina G. była w ocenie prokuratora zarówno współsprawcą, jak i ofiarą działań Piotra G. Nie jest możliwe występowanie w tej samej sprawie w charakterze osoby oskarżonej i pokrzywdzonej, stąd konieczność odrębnego prowadzenia tych postępowań.

– wyjaśnił sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Śledczy ustalili, że 56-letni Piotr G. od wielu lat współżył ze swoimi córkami, a troje noworodków urodzonych z tych związków zamordował bezpośrednio po narodzinach.

Prokuratura podała, że przez co najmniej 19 lat Piotr G. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi dziećmi, współżył z nastoletnią córką i kilkukrotnie zgwałcił inną córkę. Zarzuty obejmują także znęcanie się w latach 1996-2023 nad 11 dzieci.

Paulina G. odpowiada w głównym procesie za pomoc w zabójstwie dwojga nowo narodzonych dzieci poprzez akceptację tych czynów. Zarzucono jej również utrzymywanie stosunków kazirodczych z ojcem. Oskarżeni od 15 września 2023 r. są aresztowani. Obojgu grozi dożywotnie więzienie.

Zwłoki noworodków odkryto w połowie września 2023 r. na posesji Piotra G. w Czernikach. Policja przyjechała na miejsce po otrzymaniu informacji, że 21-letnia wówczas Paulina była w ciąży, a dziecko się nie urodziło. Kobieta po śmierci matki mieszkała z ojcem i bratem. W 2023 r. Paulina pracowała w cukierni w Starej Kiszewie. Koleżanki podejrzewały, że może być w ciąży, choć nosiła ubrania maskujące ciążę i w rozmowach temu zaprzeczała.

Po ujawnieniu sprawy na posesji Piotra G. przy domu w Czernikach stanęły policyjne namioty, a funkcjonariusze przeszukiwali piwnicę i mieszkanie. Do poszukiwań szczątków noworodków wykorzystali skaner 3D i psy tropiące. Przez dwa dni funkcjonariusze wykopywali zwłoki trojga noworodków. Ich szczątki były schowane w workach i zakopane w klepisku piwnicy.

Sonda Jak oceniasz działania sądów w Polsce Nie mam zastrzeżeń Działają zbyt wolno Nie mam zdania