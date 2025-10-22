Szczegóły zabójstw noworodków szokują. Proces Piotra i Pauliny G. utajniony

W Gdańsku rozpoczął się utajniony proces Piotra G. i jego córki Pauliny, oskarżonych o zabójstwa noworodków i kazirodztwo, ujawnione jesienią 2023 r.

Piotr G. odpowiada za trzy zabójstwa i znęcanie się nad rodziną, Paulina G. za pomocnictwo w zabójstwach i kazirodztwo, obojgu grozi dożywocie.

Śledztwo wykazało, że Piotr G. współżył z córkami, a zamordowane noworodki były owocem tych związków; proces jest utajniony ze względu na drastyczny charakter sprawy.

Dowiedz się więcej o wstrząsających szczegółach tej sprawy i powodach, dla których proces został podzielony na dwa odrębne postępowania.

W środę (22 października) przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odbyła się pierwsza rozprawa w procesie 56-letniego Piotra G. i jego 22-letniej córki Pauliny. Oboje zostali doprowadzeni na sprawę z aresztu. Na ławie oskarżonych nie siedzieli obok siebie. Paulina G. zajęła miejsce w pierwszej ławie dla publiczności koło oskarżyciela – naprzeciw ojca.

Prokurator Agnieszka Nickel-Rogowska z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przed wejściem na salę rozpraw przyznała, że sprawa jest bardzo trudna i w trakcie procesu będzie przesłuchanych wielu świadków. Na procesie zjawił się też pełnomocnik pokrzywdzonej oskarżycielki posiłkowej Tomasz Płaszczyk.

Jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia sąd poinformował, że z uwagi na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych jej jawność została wyłączona w całości. Dziennikarze i publiczność zostali wyproszeni z sali.

Piotr G. odpowiada za trzy zbrodnie zabójstwa i za wiele innych przestępstw, w tym za znęcanie się nad rodziną i przestępstwa o charakterze seksualnym. Paulina G. jest oskarżona o pomocnictwo w popełnieniu zabójstw i o kazirodztwo.

To główny proces w sprawie ujawnionej jesienią 2023 r. zbrodni w Czernikach w gminie Stara Kiszewa na Kaszubach. Drugi proces związany z rodziną G. rozpocznie się w piątek w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie. Tam Piotr G. będzie odpowiadał za znęcanie się nad córką Pauliną.

Odrębne prowadzenie tych spraw wynika z faktu, że Paulina G. była w ocenie prokuratora zarówno współsprawcą, jak i ofiarą działań Piotra G. Nie jest możliwe występowanie w tej samej sprawie w charakterze osoby oskarżonej i pokrzywdzonej, stąd konieczność odrębnego prowadzenia tych postępowań.

– wyjaśnił sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku do spraw karnych.

Rodzina G. mieszkała w jednorodzinnym domu we wsi Czerniki w gminie Stara Kiszewa na Kaszubach. Żona Piotra G. zmarła w 2008 r. Para miała 12 dzieci, które po śmierci matki pozostały pod opieką ojca.

Śledczy ustalili, że 56-letni Piotr G. od wielu lat współżył ze swoimi córkami, a troje noworodków urodzonych z tych związków zamordował bezpośrednio po narodzinach. Prokuratura podała, że przez co najmniej 19 lat Piotr G. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi dziećmi, współżył z nastoletnią córką i kilkukrotnie zgwałcił inną córkę. Zarzuty obejmują także znęcanie się w latach 1996-2023 nad 11 dzieci.

Paulina G. odpowie za pomoc w zabójstwie dwojga nowonarodzonych dzieci poprzez akceptację tych czynów. Zarzucono jej również utrzymywanie stosunków kazirodczych z ojcem. Oskarżeni są aresztowani od 15 września 2023 r. Obojgu grozi dożywotnie więzienie.

Ciała noworodków odkryto w połowie września 2023 r. na posesji Piotra G. w Czernikach. Policja przyjechała na miejsce po otrzymaniu informacji, że 21-letnia wówczas Paulina była w ciąży, a dziecko się nie urodziło. Kobieta po śmierci matki mieszkała z ojcem i bratem. Paulina pracowała w lokalnej cukierni w Starej Kiszewie. Koleżanki podejrzewały, że może być w ciąży, choć nosiła ubrania maskujące ciążę i w rozmowach temu zaprzeczała.

Po ujawnieniu sprawy na posesji Piotra G. przy domu w Czernikach stanęły policyjne namioty, a funkcjonariusze przeszukiwali piwnicę i mieszkanie. Do poszukiwań szczątków noworodków wykorzystali skaner 3D i psy tropiące. Przez dwa dni funkcjonariusze wykopywali zwłoki trojga noworodków. Ich szczątki były schowane w workach i zakopane w klepisku piwnicy.

