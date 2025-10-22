Horror w Czernikach. Ojciec i córka staną przed sądem za zabójstwa noworodków

W Gdańsku rusza proces ojca i córki oskarżonych o zabójstwa noworodków w Czernikach.

Piotr G. oskarżony jest o trzy zabójstwa, znęcanie się i przestępstwa seksualne, a Paulina G. o pomocnictwo i kazirodztwo.

Odkrycie ciał noworodków w piwnicy wstrząsnęło lokalną społecznością. Jakie szokujące szczegóły ujawni proces?

Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Gdańsku poinformowało, że pierwszy termin rozprawy wyznaczono na godz. 9 w środę (22 października). Rzecznik prasowy sądu do spraw karnych, sędzia Mariusz Kaźmierczak, podał w rozmowie z PAP, że Piotr G. stoi pod zarzutem popełnienia trzech zbrodni zabójstwa oraz szeregu innych przestępstw, w tym znęcania się nad rodziną oraz przestępstw o charakterze seksualnym. Paulina G. jest natomiast oskarżona o pomocnictwo w popełnieniu zabójstw oraz o kazirodztwo.

Sędzia Kaźmierczak wyjaśnił, że w piątek (24 października) w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie rozpocznie się kolejny proces przeciwko Piotrowi G., dotyczący znęcania się nad córką Pauliną G.

Odrębne prowadzenie tych spraw wynika z faktu, że Paulina G. była, w ocenie prokuratora, zarówno współsprawcą, jak i ofiarą działań Piotra G. Nie jest możliwe występowanie w tej samej sprawie w charakterze osoby oskarżonej i pokrzywdzonej, stąd konieczność odrębnego prowadzenia tych postępowań.

– podał sędzia Kaźmierczak.

Rodzina G. mieszkała w jednorodzinnym domu we wsi Czerniki w gminie Stara Kiszewa na Kaszubach. Żona Piotra G. zmarła w 2008 roku. Para miała dwanaścioro dzieci, które po śmierci matki pozostały pod opieką ojca.

Śledczy ustalili, że 56-letni Piotr G. od wielu lat współżył ze swoimi córkami, a troje noworodków, urodzonych z tych związków, zamordował bezpośrednio po narodzinach.

Prokuratura podała, że przez co najmniej 19 lat Piotr G. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi dziećmi, współżył z nastoletnią córką oraz kilkukrotnie zgwałcił inną córkę. Zarzuty obejmują także znęcanie się nad jedenaściorgiem dzieci w latach 1996–2023.

Paulina G. odpowie za pomoc w zabójstwie dwojga nowo narodzonych dzieci poprzez akceptację tych czynów. Zarzucono jej również utrzymywanie stosunków kazirodczych z ojcem.

Oskarżeni od 15 września 2023 r. są tymczasowo aresztowani. Obydwojgu grozi dożywotnie więzienie.

Zwłoki noworodków odkryto w połowie września 2023 roku na posesji Piotra G. w Czernikach. Policja przyjechała na miejsce po tym, jak otrzymała informację, że 22-letnia wówczas Paulina była w ciąży, a dziecka nie było. Kobieta, po śmierci matki, mieszkała z ojcem i bratem.

Paulina pracowała w lokalnej cukierni w Starej Kiszewie. Koleżanki podejrzewały, że może być w ciąży, choć 22-latka nosiła ubrania maskujące ciążę i w rozmowach temu zaprzeczała.

Po ujawnieniu sprawy na posesji Piotra G., przy domu w Czernikach stanęły policyjne namioty, a funkcjonariusze przeszukiwali piwnicę i mieszkanie. Do poszukiwań szczątków noworodków wykorzystano skaner 3D oraz psy tropiące.

Przez dwa dni funkcjonariusze wykopywali zwłoki trójki noworodków. Ich szczątki były schowane w workach i zakopane w klepisku piwnicy.

