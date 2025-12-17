Gang paliwowy rozbity! Miliony strat i luksusowe auta przejęte przez KAS

Gang paliwowy rozbity! Pomorska KAS uderza w oszustów. Miliony strat i luksusowe auta!

Rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska poinformowała w środę (17 grudnia), że funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem paliwami płynnymi.

– Zatrzymani byli w zarządzie spółki, która dokonywała fikcyjnego nabycia i dalszej odsprzedaży oleju napędowego – dodała Pasieczyńska.

Jak działał gang paliwowy i jakie luksusy przejęła KAS?

Jak ustalili śledczy, podejrzani wykorzystywali spółkę, która oprócz legalnej działalności zajmowała się fikcyjnym handlem paliwami.Osoby zarządzające spółką umożliwiały na kolejnych etapach obrotu paliwami odliczenie przez dwie inne spółki podatku VAT. Zapłata za olej napędowy wpływała na rachunek bankowy nienależący do firmy.

Podczas kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli dwa luksusowe samochody, prawie 1 mln zł, ponad 200 tysięcy euro w gotówce, markowe zegarki o wartości 250 tysięcy złotych oraz dokumentację firmy, komputery, telefony i środki odurzające.

Konsekwencje oszustw paliwowych: Co grozi zatrzymanym?

KAS ustaliła, że Skarb Państwa stracił na tym procederze ponad 11 milionów złotych. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. oszustwa podatkowego i wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. Grozi im do ośmiu lat więzienia.