Zwabił żonę na parking, a potem zabił. Jest wyrok dla Emila R.

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-21 11:18

Na 25 lat pozbawienia wolności został skazany Emil R. 50-latek odpowiadał za zabójstwo żony Gdańsku Oliwie w sierpniu 2024 r. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku jest nieprawomocny. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Super Express Google News
  • W Gdańsku zapadł wyrok w sprawie zabójstwa, które wstrząsnęło lokalną społecznością.
  • Emil R. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo swojej żony.
  • Sprawdź, jakie okoliczności doprowadziły do tej tragedii i czy wyrok jest już prawomocny.

Informację przekazała we wtorek (21 października) Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. - Sąd uznał oskarżonego Emila R. winnym popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd zaliczył oskarżonemu, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności, okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania – podał prok. Mariusz Duszyński, rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej.

Duszyński dodał, że wobec Emila R. cały czas jest stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. - Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, podejmie decyzję czy będzie składał apelację – podkreślił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Do zabójstwa doszło 18 sierpnia 2024 r. w Gdańsku na parkingu przy ul. Spacerowej przed wzniesieniem Pachołek. Po morderstwie ruszyła obława policji w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, a mężczyznę zatrzymano następnego dnia, gdy siedział roznegliżowany na przystanku autobusowym.

- Usłyszeliśmy taki krzyk kobiecy, aż nas zmroziło – mówił w sądzie Marcin Ł., jeden z pierwszych świadków na miejscu zbrodni. - Wybiegliśmy z lasku i zobaczyliśmy, jak mężczyzna leży na kobiecie. Miał nóż w ręku. Zabijał ją. Wyglądało, jakby podcinał gardło.

W toku śledztwa ustalono, że małżonkowie Małgorzata i Emil R. byli w separacji. Krytycznego dnia Emil R. umówił się z żoną na spotkanie. Na miejsce w Oliwie przyjechali samochodami. Podczas rozmowy, gdy Emil R. siedział w samochodzie żony, w pewnym momencie zadał jej kilka ciosów nożem m.in. w szyję. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła.

CZYTAJ TEŻ: Koszmar w Olsztynie. Syn zabił ojca?! Początek procesu Mateusza S.

Sonda
Jak oceniasz działania sądów w Polsce

Polecany artykuł:

Śmiertelne potrącenie 19-letniej Darii. Będzie odwołanie od wyroku? „Kara niezw…
Poranny Ring | BRUDZIŃSKI: NIE MAM ŁASKI WIARY W DOBRE INTENCJE TUSKA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYROK SĄDU
GDAŃSK