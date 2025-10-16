Śmiertelne potrącenie 19-letniej Darii. Będzie odwołanie od wyroku? „Kara niezwykle surowa”

Sąd w Kartuzach wydał wyrok w sprawie śmiertelnego potrącenia na Kaszubach w Wielkanoc 2022 roku.

Kierowca Dawid T. został skazany na 2,5 roku więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a pasażer Maciej M. otrzymał wyrok w zawieszeniu.

Dlaczego sąd uznał, że poszkodowani przyczynili się do wypadku i czy wyrok jest już prawomocny? Dowiedz się więcej!

W Wielkanoc 2022 roku auto osobowe staranowało w Szymbarku na Kaszubach grupę pieszych wracających ulicą z dyskoteki. Zginęła 19-letnia Daria, a dwie osoby zostały poważnie ranne. Kierowca i pasażer uciekli, ale po kilku godzinach zatrzymała ich policja.

W środę (15 października) przed Sądem Rejonowym w Kartuzach został odczytany wyrok w tej sprawie. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie kierowcę i pasażer auta. Podsądnych nie było na sali rozpraw.

Sąd uznał winę oskarżonego Dawida T. za to, że nieumyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego, nie zachowując szczególnej ostrożności w wyniku czego spowodował wypadek, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

25-letni Dawid T. został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, 20 tysięcy złotych nawiązki dla rodziny zmarłej oraz 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla jednej z poszkodowanych osób. Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę. Drugi oskarżony - pasażer VW golfa - 21-letni Maciej M. został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Sędzia Katarzyna Macińska w uzasadnieniu powiedziała, że materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił na przypisanie oskarżonym sprawstwa przypisanych im czynów i zaznaczyła, że w przypadku Dawida T. konieczna była modyfikacja czynu, bo sąd doszedł do przekonania, że oskarżony nieumyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego.

W sądzie ustalono, że na drodze w Szymbarku, gdzie doszło do wypadku obowiązywało ograniczenie prędkości do 90 km/h, natomiast podsądny jechał ok. 50 km/h. Z uwagi na to, że oskarżony jechał z prędkością administracyjną sąd zdecydował o jego niemyślnym naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że oparł się na wyjaśnieniach oskarżonego, które uznał za prawdziwe i miały one oparcie w materiale dowodowym. Zaznaczył też, że z opinii biegłych wynika, że pokrzywdzeni w chwili wypadku szli drogą, a nie poboczem.

- Dawid T. zbiegł z miejsca zdarzenia. (...) Nie zatrzymał się. Nie udzielił pomocy pokrzywdzonym. Udał się do domu. Tłumaczył, to stresem, paniką - mówiła sędzia Macińska i zaznaczyła, że sąd nie wyklucza, że taka sytuacja miała miejsce, niemniej nie udzielił on pomocy i nie podjął jakichkolwiek działań mogących zniwelować skutki wypadku.

Zdaniem sądu stopień szkodliwości społecznej czynu jest wysoki. Na wyrok wpłynęła skrucha oskarżonego, przyznanie się do winy oraz jego niekaralność. Jednocześnie w uzasadnieniu sąd podał, że pokrzywdzeni przyczynili się do wypadku, bo poruszali się nieprawidłową stroną drogi - szli w kilka osób - dwójkami.

Sąd jednocześnie zaznaczył, że drugi oskarżony - pasażer Maciej M. od początku wiedział, co się stało, a jego wyjaśnienia, że spał; uznał za niewiarygodne. 21-latek został skazany na 10 miesięcy w zawieszeniu m.in. z uwagi na wiek i uprzednią niekaralność.

Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator Marcin Szreder z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach powiedział po wyroku, że prokuratura zażąda pisemnego uzasadnienia werdyktu i po analizie zdecyduje o ewentualnej apelacji.

Obrońca Dawida T. adwokat Bartłomiej Stoltmann stwierdził, że po rozmowie z klientem zdecyduje o wniesieniu środka odwoławczego. - Z uwagi na surowość wymierzonej kary i z uwagi na to, że pokrzywdzeni, jak wskazał biegły, w sposób zasadniczy przyczynili się do wypadku, to kara bezwzględna pozbawienia wolności dla mojego mocodawcy jawi mi się, jako kara niezwykle surowa - stwierdził mec. Bartłomiej Stoltmann.

