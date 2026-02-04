Obława na Pomorzu. 69-latek poszukiwany za wykorzystanie małoletniej wpadł w ręce policji. A to dopiero początek!

Dawid Piątkowski
2026-02-04 8:18

Pomorscy policjanci zatrzymali w poniedziałek, 2 lutego 69-latka, który był poszukiwany za przestępstwo seksualnie z udziałem osoby małoletniej! Ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna miał spędzić za kratkami 3 lata i 5 miesięcy. To jednak był dopiero początek! Tego samego dnia policjanci z kartuskiej komendy zatrzymali także inne osoby, które próbowały uniknąć odpowiedzialności. Szczegóły poniżej.

Autor: mat. policji/ Pixabay.com

Podwójny sukces kartuskich mundurowych. Zatrzymali mężczyznę, który wykorzystał małoletnią

W ciągu jednej doby pomorscy funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród nich znalazł się 69-letni mieszkaniec Żukowa, poszukiwany do odbycia kary 3 lat i 5 miesięcy więzienia za przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej. Mężczyzna wpadł w ręce policji w poniedziałek, 2 lutego. A to był dopiero finał akcji. Kilka godzin wcześniej mundurowi zatrzymali kolejnego poszukiwanego.

Pierwsza akcja policjantów miała miejsce tego samego dnia tuż po godzinie 9.00 w Leźnie. Na podstawie wydanego nakazu funkcjonariusze zatrzymali tam 51-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed odbyciem kary 1 roku i 11 miesięcy więzienia. Był on poszukiwany za użycie przemocy oraz kierowanie gróźb wobec policjantów, by zmusić ich do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych.

Poszukiwani wpadli w ręce policji. Nastolatka trafi do ośrodka wychowawczego

Tego samego dnia funkcjonariusze z innych rejonów Pomorza również namierzyli i zatrzymali kolejne osoby próbujące ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości.

- Policjanci z Sulęczyna zatrzymali również 15-latkę zgodnie z nakazem wydanym przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, w celu doprowadzenia jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Kolejne zatrzymania osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości są dowodem skrupulatnej pracy kartuskich funkcjonariuszy, którzy dokładają wszelkich starań, aby sprawcy przestępstw ponosili za nie jak najszybszą odpowiedzialność – czytamy na stronie policji.

