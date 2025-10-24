Tragiczny wypadek na trasie Lębork–Wejherowo. Jedna osoba nie żyje!

Na trasie Lębork-Wejherowo w rejonie węzła Bożepole doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów ciężarowych i jednego osobowego.

Jedna osoba zginęła na miejscu, a druga w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana, policja wyznaczyła objazdy dla samochodów osobowych przez Godetowo, Rozłazino, Strzepcz i Wyszecino w kierunku Wejherowa oraz Bożepole Wielkie, Chmieleniec i Łęczyce w kierunku Lęborka.

Do wypadku doszło na trasie Lębork–Wejherowo w rejonie węzła Bożepole. Jak przekazali funkcjonariusze, w zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody ciężarowe i jeden osobowy. Policjanci zabezpieczają teren zdarzenia oraz prowadzą czynności mające na celu ustalenie okoliczności tragedii.

Niestety, jedna osoba zginęła na miejscu. Druga w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wydawanych poleceń.

Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana i nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy dla samochodów osobowych. Kierowcy jadący z Lęborka w stronę Wejherowa powinni zjechać w Godetowie na Rozłazino, a następnie kierować się przez Strzepcz i Wyszecino, by wyjechać w Luzinie i kontynuować jazdę. Z kolei ruch w kierunku Lęborka odbywa się objazdem przez Bożepole Wielkie, Chmieleniec i Łęczyce.

Samochody ciężarowe będą mogły poruszać się tylko wahadłowo na wyłączonym odcinku drogi, pod nadzorem policjantów. Funkcjonariusze apelują o cierpliwość i korzystanie z tras alternatywnych, aby nie utrudniać działań służb ratunkowych.

Policja przypomina, że bezpieczeństwo na miejscu wypadku jest priorytetem, dlatego każdy uczestnik ruchu powinien bezwzględnie stosować się do poleceń służb.