Ciało Mateusza zakopał w parku. Współlokator 31-latka wyjaśnił, dlaczego dokonał potwornej zbrodni

2025-12-03 12:43

19-letni Alan G. usłyszał w środę (3 grudnia) zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 31-letniego Mateusza D. i zbezczeszczenia jego zwłok. Informację przekazał Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Poćwiartowane ciało było zakopane w workach w jednym z miejscowych parków.

  • W Słupsku doszło do makabrycznego morderstwa, którego ofiarą padł 31-letni mężczyzna.
  • 19-letni Alan G. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i zbezczeszczenia zwłok.
  • Ciało ofiary znaleziono poćwiartowane i zakopane w parku. Poznaj szokujące szczegóły zbrodni i motyw sprawcy.

W środę (3 grudnia) rano Alan G. został doprowadzony przez policję do Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty. 19-latek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem współlokatora 31-letniego Mateusza D., którego zaginięcie zgłosiła rodzina przed tygodniem. Drugi zarzut dotyczy zbezczeszczenia zwłok.

Ciało Mateusza D. zostało znalezione w poniedziałek (1 grudnia) w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku (woj. pomorskie). Tego samego dnia policja zatrzymała do sprawy Alana G. Jak przekazał prokurator Paweł Wnuk, ciało 31-latka było poćwiartowane i zakopane w parku. Sekcja zwłok wykazała, że Mateusz D. zmarł w wyniku zadanych mu ran kłutych nożem. Do poćwiartowania ciała doszło już po śmierci mężczyzny.

Alan G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a następnie złożył obszerne wyjaśnienia, z których między innymi wynika, że motywem jego zbrodni był rabunek.

– poinformował prok. Wnuk po zakończonych w środę w prokuraturze czynnościach z podejrzanym.

Rzecznik słupskiej prokuratury przekazał również, że Alan G. potwierdził, że po dokonaniu zabójstwa „ciało ofiary poćwiartował w łazience mieszkania przy użyciu noży kuchennych, a następnie w walizce po fragmentach przeniósł je do parku, gdzie zakopał je w workach na śmieci, a walizkę spalił”. 19-latek nie był wcześniej karany sądownie.

Prokuratura okręgowa zapowiedziała, że jeszcze w środę wystąpi do Sądu Rejonowego w Słupsku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące wobec podejrzanego. Za popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie.

