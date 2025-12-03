Ciało Mateusza zakopał w parku. Współlokator 31-latka wyjaśnił, dlaczego dokonał potwornej zbrodni

W Słupsku doszło do makabrycznego morderstwa, którego ofiarą padł 31-letni mężczyzna.

19-letni Alan G. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i zbezczeszczenia zwłok.

Ciało ofiary znaleziono poćwiartowane i zakopane w parku. Poznaj szokujące szczegóły zbrodni i motyw sprawcy.

W środę (3 grudnia) rano Alan G. został doprowadzony przez policję do Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty. 19-latek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem współlokatora 31-letniego Mateusza D., którego zaginięcie zgłosiła rodzina przed tygodniem. Drugi zarzut dotyczy zbezczeszczenia zwłok.

Ciało Mateusza D. zostało znalezione w poniedziałek (1 grudnia) w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku (woj. pomorskie). Tego samego dnia policja zatrzymała do sprawy Alana G. Jak przekazał prokurator Paweł Wnuk, ciało 31-latka było poćwiartowane i zakopane w parku. Sekcja zwłok wykazała, że Mateusz D. zmarł w wyniku zadanych mu ran kłutych nożem. Do poćwiartowania ciała doszło już po śmierci mężczyzny.

Alan G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a następnie złożył obszerne wyjaśnienia, z których między innymi wynika, że motywem jego zbrodni był rabunek.

– poinformował prok. Wnuk po zakończonych w środę w prokuraturze czynnościach z podejrzanym.

Rzecznik słupskiej prokuratury przekazał również, że Alan G. potwierdził, że po dokonaniu zabójstwa „ciało ofiary poćwiartował w łazience mieszkania przy użyciu noży kuchennych, a następnie w walizce po fragmentach przeniósł je do parku, gdzie zakopał je w workach na śmieci, a walizkę spalił”. 19-latek nie był wcześniej karany sądownie.

Prokuratura okręgowa zapowiedziała, że jeszcze w środę wystąpi do Sądu Rejonowego w Słupsku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące wobec podejrzanego. Za popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią