Ciało 31-latka w walizce. To, co znaleziono w parku, mrozi krew w żyłach!

Makabryczne odkrycie w Słupsku! Ciało mężczyzny w walizce, są zatrzymani!

Radio Gdańsk informuje o makabrycznej zbrodni w Słupsku. 24 listopada zgłoszono zaginięcie 31-letniego Mateusza D. Młodego mężczyzny szukali znajomi oraz współpracownicy. Finał sprawy jest szokujący. W nocy z poniedziałku na wtorek (1 na 2 grudnia) potwierdziły się najgorsze przypuszczenia.

O komentarz poprosiliśmy Komendę Miejską Policji w Słupsku. – Policjanci pracowali wczoraj (1 grudnia – red.) wieczorem pod nadzorem prokuratora w miejscu znalezienia ciała mężczyzny – informuje w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Jakub Bagiński z KMP w Słupsku.

Rzecznik słupskiej policji dodał, że „funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy jedną osobę”, a śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku. Policja nie udziela więcej informacji na ten temat. Za zabójstwo grozi dożywocie.

Szczegóły zbrodni są szokujące. Jak informuje Radio Gdańsk, ciało mężczyzny, najprawdopodobniej zaginionego 31-latka, znaleziono w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Ciało było rozczłonkowane, zapakowane w walizkę i zakopane.

Źródło: Radio Gdańsk / Komenda Miejska Policji w Słupsku

