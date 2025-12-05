To jedyny kraj w Europie z piramidami. Suwerenność ma od kilku dekad

To jedno z tych europejskich państw, o których wielu słyszało tylko przy okazji szkolnych lekcji historii albo wojennych newsów sprzed lat. A szkoda, bo kryje w sobie coś absolutnie nieoczywistego! Poznajcie kraj w Europie, który może pochwalić się własnymi piramidami!

To wyjątkowy kraj w Europie. Niektórzy nie wiedzą o jego istnieniu

Mogłoby się wydawać, że na Starym Kontynencie wszystko już zostało odkryte, opisane i sfotografowane tysiące razy. A jednak wciąż są miejsca, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Takie, o których nie mówi się tak często jak o Paryżu, Rzymie czy Barcelonie, a które mają w sobie coś magnetycznego - mieszankę historii, dzikiej przyrody i nieoczywistych tajemnic.

Jednym z takich kierunków są Bałkany - region bliski, a jednocześnie egzotyczny. To właśnie tutaj leży Bośnia i Hercegowina, czyli kraj wciąż trochę niedoceniany na turystycznej mapie Europy. Tak mało znane państwo ma jednak wiele do zaoferowania - nawet własne piramidy!

Bośnia i Harcegowina - niedoceniona perła Europy

Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość od Jugosławii w 1992 roku po referendum, które stało się punktem zwrotnym w historii kraju. Chwilę później wybuchła wojna (1992-1995), jedna z najtragiczniejszych w powojennej Europie. Zakończyło ją porozumienie z Dayton w listopadzie 1995 roku, które wprowadziło obecny, dość skomplikowany podział państwa na dwie części: Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską, z władzami opartymi na trójczłonowym prezydium.

Dziś to jednak nie tylko miejsce ważne historycznie, ale też coraz ciekawszy kierunek turystyczny - z klimatycznym Sarajewem, słynnym Mostarem, górskimi krajobrazami, dzikimi rzekami i wodospadami, które potrafią zachwycić nawet doświadczonych podróżników.

Jedyny kraj w Europie z piramidami?

W pobliżu miasteczka Visoko, około 30 km na północ od Sarajewa, wznoszą się porośnięte lasem wzgórza Visocica i Kriz. To właśnie je od 2005 roku część badaczy-amatorów i fundacja Semira Osmanagicia nazywa "bośniackimi piramidami" – Piramidą Słońca, Księżyca czy Smoka. Zwolennicy tej teorii wskazują na ich regularny, trójkątny kształt oraz sieć korytarzy Ravne. Jednocześnie warto zaznaczyć, że zdecydowana większość archeologów i geologów nie uznaje tych wzgórz za budowle stworzone przez człowieka - według nauki to naturalne formacje skalne, a "piramidalna" narracja jest nieco naciągana.

