Spotkanie Rosja-USA w sprawie Ukrainy już dziś! Bez Ukrainy i Europy

Dziś, 18 lutego delegacje USA i Rosji spotykają się w Arabii Saudyjskiej. Tematem rozmów prowadzonych bez Ukrainy i Europy będzie wojna na Ukrainie

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się już dziś, 18 lutego w Arabii Saudyjskiej, by bez udziału Ukrainy rozmawiać o wojnie na Ukrainie. W rozmowach wezmą udział m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, znany z nieugiętej postawy wobec kwestii wojny. "Nie wiem, co Europa miałaby robić przy stole negocjacyjnym" - powiedział, odnosząc się do widocznego braku europejskiego przedstawiciela w tak ważnym dla kontynentu wydarzeniu. Poza Ławrowem oraz doradcą Putina Jurijem Uszakowem i Marco Rubio do Rijady przybyli doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. To pierwsze spotkanie delegacji wysokiego szczebla ze Stanów Zjednoczonych i Rosji od wybuchu wojny na Ukrainie. Nie dojdzie dziś do żadnych przełomowych i wiążących postanowień - zapewniają Amerykanie, choć rozmawianie o wszystkim nad głowami Ukraińców wygląda bardzo dziwnie i niestosownie.

Rzeczniczka departamentu stanu USA: "Nie sądzę, żeby to było coś szczegółowego lub żeby to był krok w kierunku jakichś negocjacji"

Spotkanie w Rijadzie jest "w zasadzie kontynuacją rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem, mającą na celu sprawdzenie, czy możemy pójść naprzód i zobaczyć, co jest możliwe. Nie sądzę, żeby to było coś szczegółowego lub żeby to był krok w kierunku jakichś negocjacji" - powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce. Według niej chodzi bardziej o sondowanie tego, "czy Rosjanie poważnie podchodzą do chęci wznowienia dialogu". Przedstawiciel Rosji, Uszakow stwiedził w stylu Trumpa, że Rosja ma "biznesowe" nastawienie do rozmów z USA. Dlaczego nikt nie chce, by Ukraina brała w tym wszystkim udział? "Nie byłoby rozsądne, aby wszyscy siedzieli przy stole w sprawie porozumienia pokojowego Ukrainy z Rosją" - argumentował wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg. Możliwe, że rozmowy już ruszyły lub ruszą lada chwila. W Rijadzie jest o dwie godziny później, niż w Polsce, o 7:30 u nas jest 9:30 w miejscu rozmów. Czekamy na dalsze doniesienia.

Autor:

Sonda Jak Europa powinna reagować na presję USA w sprawie Ukrainy? Europa powinna zwiększyć wydatki na obronność i przygotować się do większej niezależności od USA. Powinna wspierać Ukrainę, ale nie angażować się militarnie bez decyzji NATO. To USA powinny ponosić główny ciężar pomocy dla Ukrainy, Europa powinna skupić się na dyplomacji. Negocjacje pokojowe powinny być priorytetem, nawet kosztem ustępstw wobec Rosji.

Rubio arrives in Saudi Arabia before Russia talks to end Ukraine war https://t.co/z6UdfJSITi pic.twitter.com/4zSegIHnyo— New York Post (@nypost) February 17, 2025

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Następne pytanie