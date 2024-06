PRL w Polsce

Rozrywka w czasie PRL-u. Tak Polacy spędzali czas wolny. Zdziwicie się, jakie mieli pomysły

Czasy PRL-u nie należały do najłatwiejszych. Wówczas społeczeństwo musiało niejednokrotnie wykazać się kreatywnością, aby znaleźć ciekawe sposoby na spędzanie wolnych chwil w ciągu tygodnia. Domowe spotkania towarzyskie czy kino, to tylko niektóre z form aktywności. Co jeszcze wypełniało dni Polaków lata temu? Sprawdź naszą galerię, by dowiedzieć się więcej.